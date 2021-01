V Londýne plánujú otvoriť 24-hodinové očkovacie centrá

Londýn 18. decembra (TASR) - Vakcínu proti novému koronavírusu dostane v Británii každú minútu v priemere 140 ľudí. Uviedol to v pondelok Nadhim Zahawi, predstaviteľ britskej vlády poverený distribúciou vakcín, píše agentúra Reuters.



V Británii zaočkovali podľa najnovších údajov prvou dávkou vakcíny 3.857.266 ľudí a obe dávky dostalo doteraz 449.736 osôb. "Ide to dobre, očkujeme prvou dávkou v priemere 140 ľudí každú minútu," poznamenal Zahawi s tým, že v niektorých oblastiach krajiny je tempo vakcinácie ešte rýchlejšie.



Dodal, že tento týždeň sa otvorí 17 veľkých vakcinačných centier a do konca januára ich bude 50, čo by malo ešte viac pomôcť zrýchleniu tempa očkovania. V regiónoch, kde už vakcínu podali väčšine osôb nad 80 rokov, momentálne rozposielajú upovedomenie o možnosti nechať sa zaočkovať aj ľuďom starším ako 70 rokov a zo zdravotného hľadiska najviac zraniteľným osobám, priblížil.



Do konca mesiaca sa majú v metropole Londýn otvoriť pilotné očkovacie centrá, ktorú budú fungovať nepretržite 24 hodín denne, povedal Zahawi pre stanicu Sky News. Keďže počet dostupných vakcín je limitovaný, "musia sa dostať tým najzraniteľnejším", uviedol.



Zahawi priblížil, že po tom, ako budú zaočkovaní Briti nad 50 rokov, by mali nasledovať pracovníci kľúčových odvetví, ako napríklad učitelia, policajti či predavači v obchodoch. Prioritu pri očkovaní by mali dostať preto, že sú v oveľa väčšom rozsahu vystavení riziku nákazy, a to výlučne z dôvodu svojho zamestnania, doplnil pre rozhlasovú stanicu Times Radio.