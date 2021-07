V Londýne po búrkach zaplavilo ulice, autá uviazli na cestách

Londýn 25. júla (TASR) - Búrky, ktoré v nedeľu opakovane zasiahli britskú metropolu Londýn, spôsobili zaplavenie ulíc, pričom mnoho áut a autobusov uviazlo na cestách. Informovala o tom agentúra AFP.



Na sociálnych sieťach boli zverejnená videá ukazujúce čiastočne ponorené vozidlá na juhozápade Londýna. V súvislosti s niekoľkými búrkami, ktoré sa prehnali juhovýchodným Anglickom, sa pritom očakávajú ďalšie prudké dažde.



Britská meteorologická služba Met Office vydala do 19.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) varovanie pre Londýn a okolité grófstva. Hrozia totiž blesky a záplavy a v niektorých oblastiach môže spadnúť do desať centimetrov zrážok, čiže takmer dvakrát toľko, ako je mesačný priemer na júl.



Polícia uzavrela cestu neďaleko vlakovej stanice Queenstown Road na juhozápade Londýna, kde pod železničným mostom uviazli tri dvojposchodové autobusy, ako situáciu opísal novinár z AFP. Ako uviedol šofér jedného z nich, cestujúci museli vystúpiť po tom, čo do vozidla začala prenikať voda.



Na severovýchode britského hlavného mesta v obvode Walthamstow museli vodiči svoje vozidlá opustiť pre prudký lejak. Polícia uviedla, že "sa momentálne venuje početným povodniam na východe" a varovala, že tunely a kruhové objazdy sú pod vodou.