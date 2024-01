V Londýne pochodovali tisíce ľudí na podporu Palestínčanov

Londýn 13. januára (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc britskej metropoly Londýn, aby vyjadrili podporu Palestínčanom v Pásme Gazy. Na priebeh akcie dohliadalo približne 1700 policajtov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Chceme ukázať Palestínčanom, že sme s nimi, a tiež sa postaviť proti našej vláde," uviedla 27-ročná zdravotnícka pracovníčka Maleeha Ahmedová, ktorá bola na pochode so svojou rodinou.



Ďalší účastník pochodu Dipesh Kothar (37) pre AFP povedal, že je "veľmi frustrujúce sedieť a pozerať sa, ako svet nič nerobí". "To je dôvod, prečo sme prišli podporiť Palestínčanov a ukázať našu nespokojnosť s vládami na celom svete," dodal.



Podľa organizátorov londýnskeho propalestínskeho pochodu boli podobné protestné akcie naplánované v 30 krajinách.



"Milióny ľudí vyjdú túto sobotu do ulíc po celom svete, aby požadovali trvalé prímerie a politické riešenie (konfliktu)," povedala Kate Hudsonová, generálna tajomníčka organizácie Kampaň za jadrové odzbrojenie.



Britská vláda podľa nej musí "ukončiť podporu brutálnej vojny v Gaze, pripojiť sa k širšiemu medzinárodnému spoločenstvu a odsúdiť vojnové zločiny spáchané Izraelom".



Vojna v Gaze vypukla po tom, ako militanti z hnutia Hamas zaútočili 7. októbra na oblasti na juhu Izraela. Hamas počas vpádu na územie Izraela zabil približne 1140 ľudí, väčšinou izraelských civilistov. Zároveň zajal aj približne 250 rukojemníkov, z ktorých zhruba 130 zostáva podľa Izraela naďalej v zajatí. Predpokladá sa, že najmenej 24 z týchto rukojemníkov bolo medzičasom zabitých.



V reakcii na to Izrael podnikol najprv nálety a neskôr aj pozemnú operáciu v Pásme Gazy. Tá si podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré riadi Hamas, vyžiadala už najmenej 23.843 obetí na životoch, a to väčšinou žien a detí.