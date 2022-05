V Londýne poškodili sochu Petra Veľkého, dar od Ruska

Londýn 23. mája (TASR) - Pri pokuse o krádež bola v južnej časti Londýna poškodená socha Petra Veľkého, ktorú Británii darovala v roku 2003 vláda ruského prezidenta Vladimira Putina. Informoval o tom v pondelok denník The Guardian s tým, že na soche vznikla škoda niekoľko tisíc libier a zároveň nastala i diplomaticky trápna situácia v súvisloti s tým, kto teraz potrebnú opravu zaplatí.



Spoločnosť Millennium Quay, ktorá vlastní priľahlé obytné domy, navrhla, aby opravu zaplatilo ruské veľvyslanectvo. To sa však zatiaľ k veci nijako nevyjadrilo.



Autorom sochy stojacej v oblasti Deptford v londýnskej štvrti Lewisham je Michail Šemiakin, jeden z Putinových obľúbených umelcov. Socha je pripomienkou na cestu Petra Veľkého do Deptfordu, ktorú podnikol v roku 1698, aby tam študoval anglické umenie stavby lodí.



"Môžeme ju (sochu) zreštaurovať, ak sa nám podarí zistiť, kto ju vlastní. V krajnom prípade zavolám Rusom. Keďže to bol dar od ruského ľudu, uvidíme, či zaňho (za jeho opravu) zaplatí ruské veľvyslanectvo," povedal Joel Coleman, šéf oddelenia správy budov spoločnosti Millennium Quay.



K poškodeniu sochy došlo ešte počas veľkonočného víkendu. Čin je považovaný za pokus o lúpež, ktorý však nebol politicky motivovaný. Polícia vyšetrovanie prípadu uzavrela s tým, že dvoch mužov, ktorých zachytila bezpečnostná kamera pri čine a s uhlovou brúskou, nebolo možné identifikovať, nakoľko mali na tvárach masky a na hlave kapucne.



"Ľudia tvrdia, že to súvisí s Ukrajinou, no nie je to tak bola to do očí bijúca lúpež. Pozeral som hodiny záberov z bezpečnostnej kamery. Pokúsili sa ukradnúť žulovú balustrádu a odtrhnúť malého muža (sochu prírodovedca zo 17. storočia Johna Evelyna, ktorá je vedľa sochy Petra Veľkého). Predpokladám, že náklady (na opravu) sa vyšplhajú na tisícky libier," uviedol Coleman.



Sochu ruského cára medzičasom ohradili, pričom podľa mnohých okoloidúcich sa tak stalo v snahe ochrániť ju pred potenciálnymi prejavmi politického vandalizmu, dodáva The Guardian.