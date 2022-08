V Londýne pre štrajk nepremáva metro

Londýn 19. augusta (TASR) — Štrajk pracovníkov londýnskeho metra v piatok paralyzoval dopravu v britskom hlavnom meste. Odborári požadujú zvýšenie miezd ako kompenzáciu za prudký nárast cien potravín a energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Na väčšine liniek nepremávajú žiadne vlaky metra. „Bude to ťažký deň,“ povedal Nick Dent, riaditeľ zákazníckych operácií londýnskej dopravnej spoločnosti TFL. "Odporúčame zákazníkom, aby vôbec necestovali metrom."



Dopravné komplikácie vo Veľkej Británii sa začali už vo štvrtok, keď do 24 hodinového štrajku vstúpil technický personál na železniciach. Premávala len zhruba pätina plánovaných vlakov. Ďalší železničiarsky štrajk je naplánovaný na sobotu.



„Je nám veľmi ľúto, že to ľuďom spôsobuje nepríjemnosti,“ povedal generálny tajomník odborov RMT Mick Lynch. „Sme obyčajní muži a ženy, ktorí chcú robiť svoju prácu a poskytovať služby, ale keď vás rozseká zamestnávateľ a vláda, musíte sa tomu postaviť."



Odbory obviňujú konzervatívnu vládu, že železničným spoločnostiam bráni predložiť lepšiu ponuku. Železnice sú v súkromnom vlastníctve, ale sú štátom prísne regulované. Po dvoch rokov, keď ich nad vodou udržiavalo núdzové vládne financovanie, musia znížiť náklady a prepúšťať.



Minister dopravy Grant Shapps povedal pre Times Radio, že verejnosť dostala od odborov "kopanec do zubov" hneď po tom, ako vláda železniciam "poskytla 16 miliárd libier".



Štrajky plánuje viacero odborových zväzov vo verejnom a súkromnom sektore, keďže Británia čelí najhoršej kríze životných nákladov za posledné desaťročia. Inflácia by sa podľa Bank of England mohla počas recesie koncom tohto roka zvýšiť na 13 percent. Priemerné náklady za kúrenia v tomto roku sú už teraz vyššie o 50 percent oproti roku 2021 a k ďalšiemu zvýšeniu dôjde v októbri.