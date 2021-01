V Londýne predali kľúč od miestnosti, v ktorej zomrel Napoleon

Londýn 15. januára (TASR) - Kľúč od miestnosti, kde Napoleon Bonaparte zomrel ako väzeň na ostrove Svätá Helena, sa predal vo štvrtok na aukcii v sieni Sotheby's za 81.900 libier.



Zhrdzavený 13 centimetrov dlhý kľúč z ocele sa predal za viac ako 16-násobok odhadovanej ceny, ktorá bola stanovená na 3000-5000 libier. Záujem o kúpu tohto predmetu malo 11 ľudí.



Napoleon zomrel v roku 1821 na Svätej Helene, odľahlom ostrove v južnom Atlantiku, kam ho Británia poslala po úteku z Elby. Väznený bol v usadlosti Longwood House.



Zo Svätej Heleny priniesol väzenský kľúč do Británie armádny generál a politik Charles Richard Fox, ktorý tento ostrov navštívil, keď ešte Napoleon žil. Predpokladá sa, že ho doniesol ako darček pre svoju matku, ktorá bola veľkou Napoleonovou obdivovateľkou, uviedla aukčná sieň.



Kľúč šiel do dražby spolu s kúskom zažltnutého papiera s textom napísaným Foxovou rukou: "Kľúč od miestnosti v Longwoode, v ktorej Napoleon zomrel". Fox tiež napísal, že kľúč vybral zo zámky on sám 6. septembra 1822, keď tam zavítal po Napoleonovej smrti.



Kľúč našli Foxovi potomkovia v kufri v dome v Škótsku, uviedol vo vyhlásení David MacDonald, špecialista spoločnosti Sotheby's, keď oznamoval predaj tohto predmetu.



Uviedol, že spomedzi všetkých artefaktov spájaných s Napoleonom má tento kľúč osobitné postavenie. "Na tomto kľúči je niečo, čo je obzvlášť silné, lebo pochádza z miesta, kde bol (Napoleon) uväznený - a najmä to, že je to kľúč do miestnosti, kde zomrel," dodal MacDonald.