Predstavili prvý oficiálny portrét britského kráľa Karola III.

Londýn 14. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. v utorok predstavil svoj prvý oficiálny portrét dokončený po svojej korunovácii. Je na ňom vyobrazený v nadživotnej veľkosti v slávnostnej uniforme waleskej gardy červenej farby, opiera sa o meč a nad pravým plecom sa mu vznáša motýľ. Nezvyčajnú červenú farbu má aj pozadie obrazu, uvádza TASR.



Ako informovala britská stanica BBC, autorom olejomaľby s rozmermi 230 x 165,5 cm je Jonathan Yeo, ktorý v roku 2014 maľoval obraz panovníkovej manželky Kamily i portrét princa Philipa v roku 2008.



Yeo dostal objednávku na portrét ešte v roku 2020, keď bol Karol III. ešte princom z Walesu. Obraz mal vzniknúť na oslavu 50 rokov jeho členstva v obchodnom spolku The Drapers' Company.



Portrét bude pre verejnosť vystavený až do júna, potom bude v Drapers' Hall - sídle spolku a filantropickej organizácie v londýnskom City. Princ Charles, ktorý sa stal kráľom v septembri 2022 po smrti svojej matky kráľovnej Alžbety II., mal od júna 2021 do novembra 2023 s Yeom štyri sedenia.



"Rovnako ako motýľ, ktorého som namaľoval, vznášajúci sa nad jeho plecom, aj tento portrét sa vyvinul, keď sa zmenila úloha subjektu v našom verejnom živote," uviedol Yeo pred odhalením obrazu v Buckinghamskom paláci.



Yeo je aj autorom maľovaného portrétu nositeľky Nobelovej ceny Malály Júsufzajovej, bývalých britských premiérov Tonyho Blaira a Davida Camerona či sira Davida Attenborougha, alebo hercov Kevina Spaceyho, Nicole Kidmanovej a Judea Lawa.



Podľa autora obrazu sa kráľovná prišla na dielo pozrieť počas posledného sedenia, pričom konštatovala, že kráľa sa podarilo dobre vystihnúť. Kráľ svoj portrét vraj videl napoly dokončený. Spočiatku bol mierne prekvapený výraznou farbou, ale "inak sa zdalo, že sa súhlasne usmieva," doplnil Yeo podľa BBC.



Charles bol vymenovaný za plukovníka vo waleskej garde v roku 1975. Na obraze červená uniforma plynule prechádza do červeného pozadia, čím sa kráľova tvár ešte viac zvýrazňuje. Yeo podľa vlastných slov chcel, aby bol obraz osobitý a "rozišiel sa s minulosťou".



Yeo sa pri tvorbe obrazu rozhodol použiť niektoré z tradícií kráľovského portrétovania - vojenské oblečenie a meč -, ale chcel dosiahnuť aj niečo modernejšie, preto zvolil sýtu farbu a motív motýľa.



Objasnil, že "v dejinách umenia motýľ symbolizuje metamorfózu a znovuzrodenie". Motýľ je však aj odkazom na kráľov záujem o životné prostredie, za ktoré sa zasadzuje väčšinu svojho života. Karol III. počas maľovania vyjadril nádej, že aj ľudia o 200 rokov ho budú vedieť v galérii panovníckych portrétov identifikovať práve vďaka motýľovi chystajúcom sa zosadnúť na jeho rameno.