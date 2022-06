V Londýne protestovali proti zvyšovaniu životných nákladov

Londýn 18. júna (TASR) - Tisíce ľudí pochodovali v sobotu centrom Londýna na protest proti prudko stúpajúcim životným nákladom v Británii. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Britskú metropolu zaplnili obrovské davy ľudí, prišli na zhromaždenie, aby požadovali od vlády väčšiu pomoc ľuďom, ktorých účty a ďalšie výdavky stúpajú rýchlejšie než ich mzdy.



Britského premiéra Borisa Johnsona kritizujú za pomalú reakciu na krízu stúpajúcich životných nákladov. Inflácia v Británii a v Európe sa zvyšuje, keďže invázia Ruska na Ukrajine priniesla so sebou aj znižovanie dodávok energetických surovín a potravinových plodín ako pšenica. Ceny rástli už pred vojnou, keďže celosvetové zotavovanie ekonomík z pandémie koronavírusu vyústilo do väčšieho dopytu spotrebiteľov.



Demonštranti v Londýne niesli pútače s odkazmi ako "Zastavte vojnu, nie blahobyt". Keď kráčali okolo sídla premiéra na ulici Downing Street 10, bučali, čo zachytávajú videá zverejnené na sociálnych sieťach.



Ben Robinson, ktorý pracuje pre charitu poskytujúcu ubytovanie vo štvrti Brixton na juhu Londýna, povedal, že vláda si neuvedomuje, aká zlá bude situácia pre chudobných ľudí.



"Máme obyvateľov štvrte, ktorí prichádzajú do našich kancelárií s tým, že si musia vyberať medzi nasýtením svojich detí - nie seba, ale svojich detí - a zaplatením nájomného a kúrenia," opísal okolnosti Robinson. "To nie je voľba, ktorú by mal riešiť človek vo štvrtej najväčšej ekonomike sveta," dodal.



Organizácia TUC zastrešujúca odborové zväzy, ktorá protest usporiadala, uviedla, že podľa jej výskumu zamestnanci stratili od roku 2008 celkovo takmer 20.000 libier (23.400 eur), pretože mzdy nedržali tempo s infláciou.



Johnsonova vláda čelí veľkému tlaku, aby viac pomáhala Britom zápasiacim s prudkým zvýšením cien paliva a potravín a s účtami domácností za energie.