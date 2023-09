V Londýne sa konala demonštrácia za opätovný vstup Británie do EÚ

Londýn 23. septembra (TASR) - Stovky ľudí sa v sobotu zišli v britskej metropole Londýn, aby demonštrovali za opätovný vstup Spojeného kráľovstva do Európskej únie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Demonštranti niesli vlajky EÚ a transparenty s nápismi ako "Cesta k opätovnému vstupu do EÚ sa začína tu" a podobne. Účastníci protestu sa zišli neďaleko Hyde Parku a následne pochodovali do štvrti Westminster, kde sídli vláda aj parlament.



"Brexit bol obrovskou chybou, doplácame na to všetci, najmä robotnícka trieda a chudobnejší ľudia, a musíme s tým niečo urobiť," povedal jeden z organizátorov zhromaždenia Peter Corr, ktorý pochádza z mesta Derby a pracuje ako vodič.



Britský premiér Rishi Sunak v pondelok odmietol rokovať o novej dohode o obchode a spolupráci s EÚ. Reagoval tak na vyhlásenia lídra opozičnej Labouristickej strany Keira Starmera, ktorý sľubuje vyjednať lepšiu pobrexitovú dohodu, ako je tá z roku 2020. Odmieta však opätovný vstup Británie do colnej únie a na jednotný trh EÚ.



Dohodu o obchode a spolupráci po brexite podpísal za Britániu v roku 2020 vtedajší premiér Boris Johnson. Dohodu majú obe strany spoločne prehodnocovať v päťročných intervaloch, prvýkrát to bude v roku 2025.



Referendum o zotrvaní Spojeného kráľovstva v EÚ sa konalo 23. júna 2016. Za brexit hlasovalo 51,9 percenta zúčastnených voličov, za zotrvanie Británie v EÚ 48,1 percenta. Účasť dosiahla 72,2 percenta.