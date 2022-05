V Londýne stovky ľudí protestovali proti vydaniu Assangea do USA

Londýn 18. mája (TASR) - Približne 200 ľudí sa zišlo v utorok v Londýne, aby vyjadrili podporu Julianovi Assangeovi. Manželka zakladateľa WikiLeaks Stella Morisová medzičasom oznámila, že jeho právni zástupcovia odovzdali britskej ministerke vnútra Priti Patelovej právne dokumenty, v ktorých ju žiadajú, aby zablokovala Assangeovo vydanie do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Práve boli ministerke vnútra Priti Patelovej, odovzdané dokumenty, v ktorých sa argumentuje, prečo musí byť vydanie Assangea do USA zablokované," uviedla na Twitteri Morisová.



Londýnsky súd v apríli vydal oficiálny príkaz na vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea do USA, kde čelí trestnému stíhaniu za zverejnenie tajných dokumentov o vojnách v Afganistane a Iraku, pripomína AFP.



O tom, či britské úrady Assangea aj naozaj vydajú, musí teraz rozhodnúť Patelová, aj keď zakladateľ WikiLeaks sa môže voči jej rozhodnutiu odvolať.



Assange sa nachádza vo väznici Belmarsh v Londýne od roku 2019, keď ho zatkli po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora, kde mu poskytli azylovú ochranu.



Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s obvineniami zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010–2011. Assange všetky previnenia odmieta.