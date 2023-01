V Londýne sa uskutoční schôdzka ohľadom vojnových zločinov na Ukrajine

Londýn 7. januára (TASR) - V britskej metropole Londýn sa v marci uskutoční medzinárodné stretnutie ministrov spravodlivosti týkajúce sa navýšenia podpory pre Medzinárodný trestný súd (ICC) pri vyšetrovaní vojnových zločinov na Ukrajine páchaných ruskými silami. V sobotu to oznámila britská vláda. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Na stretnutí, ktoré budú hostiť britský minister spravodlivosti Dominic Raab a jeho holandská rezortná kolegyňa Dilan Yešilgözová-Zegeriusová, sa zúčastní aj hlavný prokurátor ICC Karim Khan.



"Takmer rok po nelegálnej invázii (Ruska na Ukrajinu) musí medzinárodné spoločenstvo čo v najväčšej miere podporiť ICC, aby mohli byť vojnoví zločinci vzatí na zodpovednosť za zverstvá, ktorých sme svedkami," vyhlásil Raab, ktorý zastáva aj post britského vicepremiéra.



"Nám je to absolútne jasné: tieto zločiny nesmú zostať nepotrestané," povedala Yešilgözová-Zegeriusová. Správy o páchaných zločinoch na Ukrajine nazvala "strašnými".



Cieľom plánovanej schôdzky je navýšiť globálnu finančnú a praktickú podporu ICC a koordinovať úsilie zamerané na to, aby sa zaistilo všetko potrebné na to, aby ICC mohol zrealizovať vyšetrovanie zločinov na Ukrajine a stíhať zodpovedné osoby.



Reuters pripomína, že Británia poskytla Ukrajine vojenskú podporu za 2,3 miliardy libier (2,61 miliardy eur).



ICC so sídlom v Haagu vlani začal vyšetrovanie možných vojnových zločinov na Ukrajine. V júli podpísalo v Haagu politickú deklaráciu o vzájomnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní vojnových zločinov na Ukrajine viac než 40 krajín.