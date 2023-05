V Londýne sa začal korunovačný sprievod

Londýn 6. mája (TASR) - V Londýne sa začal sprievod britského kráľa Karola III. smerujúci z Buckinghamského paláca do Westminsterského opátstva, kde sa uskutoční korunovačný obrad, informuje TASR.



Karol a jeho manželka Kamila porušia cestou do Westminsterského opátstva tradíciu a a namiesto 260-ročného zlatého koča použijú modernejší a pohodlnejší koč, ktorý vyrobili pred 11 rokmi v Austrálii pri príležitosti diamantového jubilea Alžbety II.



Sprievod sa skončí pred bránou Westminsterského opátstva, kde sa približne o 11.00 miestneho času (12.00 SELČ) začne korunovačný obrad, ktorý povedie anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby.



Medzičasom začali do Westminsterského opátstva postupne prichádzať hostia. Britské médiá si všimli napríklad prítomnosť americkej speváčka Katy Perry či americkej prvej dámy Jill Bidenovej. Príchod členov kráľovskej rodiny sa očakáva okolo 10.40 h miestneho času (11.40 SELČ)



Po skončení cirkevného obradu sa kráľ s kráľovnou vydajú vo väčšom sprievode, v ktorom bude aj približne 4000 príslušníkov ozbrojených síl, späť do Buckinghamského paláca. Počas tohto sprievodu už použijú tradičný starší zlatý koč.



Za kočom kráľa a kráľovnej pôjdu cestou do Westminsterského opátstva ďalšie tri koče, v ktorých sa budú viesť pracujúci členovia britskej kráľovskej rodiny. V prvom koči sa za Karolom povezie jeho syn, následník trónu princ William s manželkou Kate a ich tromi deťmi – princmi Georgeom a Louisom a princeznou Charlotte. V ďalších kočoch sa povezú kráľovi súrodenci a členovia ich rodín.



Na záver korunovácie kráľ s kráľovnou a ďalšími členmi kráľovskej rodiny pozdravia z balkóna Buckinghamského paláca verejnosť na bulvári The Mall a pozrú si slávnostný prelet viac než 60 vojenských lietadiel.