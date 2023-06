V Londýne sa začala konferencia o povojnovej obnove Ukrajiny

Londýn 21. júna (TASR) - Diplomati a podnikatelia z desiatok krajín sa v stredu zišli v Londýne s cieľom zhromaždiť finančné prostriedky na obnovu Ukrajiny, informovala agentúra AP.



Svetová banka podľa TASR odhaduje náklady na obnovu Ukrajiny na viac ako 400 miliárd dolárov. Táto suma sa pritom každým dňom bojov na Ukrajine zvyšuje – spolu s nárastom počtu ľudských obetí už 16 mesiacov trvajúcej vojny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa delegátom konferencie v Londýne prihovoril prostredníctvom telemosta, pričom zdôraznil, že jeho krajina potrebuje činy, nielen prísľuby. "Musíme prejsť od vízie k dohodám a od dohôd k reálnym projektom," apeloval.



Britský premiér Rishi Sunak delegátom z vlád, podnikov a charitatívnych organizácií pripomenul, že Ukrajina je "obrovskou investičnou príležitosťou" napriek pokračujúcemu ničeniu v dôsledku ruských útokov.



"Vojna v skutočnosti len dokázala, koľko toho Ukrajina môže ponúknuť," povedal Sunak a spomenul ukrajinský technologický sektor, ktorý v roku 2022 zaznamenal najlepší rok v histórii.



"Ako sme videli v Bachmute a Mariupole, čo Rusko nemôže vziať, to sa bude snažiť zničiť," upozornil Sunak s tým, že to isté Rusi "chcú urobiť aj s ukrajinskou ekonomikou".



"Rozsah výzvy je reálny: vojna priniesla minulý rok 29-percentný pokles HDP Ukrajiny, ale stačí sa pozrieť na ulice Kyjeva. Napriek hrozbe útoku ľudia žijú svoje životy – a pokračujú i v podnikaní," vyhlásil Sunak.



Sunak okrem iného vyzval na investície do technológií a zelenej energie, ktoré by pomohli vybudovať "finančne silnejšiu a technologicky vyspelú Ukrajinu".



Británia na konferencii prisľúbila Ukrajine pomoc vo výške 240 miliónov libier (305 miliónov dolárov) a ďalšie tri miliardy libier (3,8 miliardy dolárov) vo forme úverových záruk Svetovej banky.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na konferencii podľa očakávania oznámil nový balík pomoci zo strany USA v objeme 1,3 miliardy dolárov, ktorá sa zameriava na potreby v oblasti energetiky a infraštruktúry na Ukrajine, informovala agentúra AFP.



Na podujatí v Londýne je aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ministri zo skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín, ako aj politici, diplomati a podnikatelia z viac ako 60 krajín a zástupcovia viac než 400 firiem z 38 krajín.



AFP konštatovala, že Ukrajina potrebuje ekvivalent Marshallovho plánu, ktorý po druhej svetovej vojne pomohol pri obnove zničenej Európy. Infraštruktúra na Ukrajine bola vážne poškodená ruskými útokmi už pred zničením Kachovskej priehrady, ktorej vody začiatkom júna zaplavili približne 10.000 hektárov pôdy a vyhnali z domovov tisíce ľudí.