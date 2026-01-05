< sekcia Zahraničie
V Londýne slávnostne otvorili palestínske veľvyslanectvo
Autor TASR
Londýn 5. januára (TASR) — Počas krátkej slávnostnej ceremónie otvorili v pondelok v Londýne veľvyslanectvo Palestíny. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Zišli sme sa tu dnes, aby sme oslávili historický okamih – otvorenie veľvyslanectva palestínskeho štátu vo Veľkej Británii s plným diplomatickým štatútom a výsadami,“ povedal palestínsky veľvyslanec Husám Zomlot vo svojom prejave pred sídlom doterajšej Palestínskej misie vo Veľkej Británii.
Oficiálne povýšenie misie na veľvyslanectvo prišlo po tom, ako Spojené kráľovstvo spolu s niekoľkými ďalšími krajinami vrátane Austrálie a Kanady oznámilo, že uzná palestínsky štát.
Zomlot vyhlásil, že nejde „len o zmenu názvu“, ale aj o zmenu smerom k palestínskej štátnosti.
„Pre generácie Palestínčanov v Pásme Gazy, na okupovanom Západnom brehu, vrátane Východného Jeruzalema, v utečeneckých táboroch a v diaspóre, je táto ambasáda dôkazom, že našu identitu nemožno poprieť, našu prítomnosť nemožno vymazať a naše životy nemožno znehodnotiť,“ zdôraznil.
„Toto je deň nádeje, deň vytrvalosti a deň, ktorý pripomína svetu, že mier je nielen možný, ale aj nevyhnutný, ak je zakorenený v spravodlivosti, dôstojnosti, rovnosti a vzájomnom uznaní,“ dodal Zomlot.
S krátkym príhovorom následne vystúpil britský diplomat zástupca Alistair Harrison, ktorý povedal, že otvorenie veľvyslanectva je začiatok zásadnej zmeny vo vzťahoch Británie a Palestíny.
Britské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na otázku agentúry AFP, či Spojené kráľovstvo plánuje nasledovať tento príklad a otvoriť britské veľvyslanectvo na palestínskom území.
Od októbra platí v Pásme Gazy krehké prímerie po ničivej vojne, ktorú Izrael začal v reakcii na bezprecedentný smrtiaci útok palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.
