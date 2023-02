V Londýne uvedú na výročie invázie kabaret; vznikal v bunkri v Kyjeve

Londýn 22. februára (TASR) - "Skutočný vojnový kabaret", ktorý sčasti vznikal v kyjevskom bunkri, bude v piatok a sobotu uvedený v Londýne pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie. Cieľom je zdôrazniť vytrvalosť a húževnatosť ukrajinských umelcov v čase vojny, informuje TASR podľa agentúr DPA a PA Media.



Predstavenie nezávislej divadelnej skupiny Hooligan Art Community v sebe spája hudbu, poéziu a tanec a hralo a už napríklad v grófstve Cornwall, aj v nemeckých mestách Berlín a Lipsko. Zoskupenie vzniklo v roku 2019 v Kyjeve, no po vypuknutí ruskej ofenzívy sa rozdelilo.



Dvaja z členov vzhľadom na vojnové zákony nesmeli opustiť Ukrajinu a preto v jednom z bunkrov v Kyjeve počas raketových útokov ruských síl natáčali krátke filmy, v ktorých spievali a hrali rôzne skeče. Tieto zábery poslali zvyšku skupiny žijúcej v tom čase v Nemecku, aby mali pocit, že sú stále spolu. Vlani koncom augusta sa všetci stretli v Británii.



"Keď sme zistili, že by sme mohli vďaka ministerstvu kultúry dostať povolenie pre mužských členov našej skupiny vycestovať z Ukrajiny, vedeli sme, že musíme všetku tú prácu, ktorú tam spravili, dať na javisko a vytvoriť okolo toho predstavenie," povedal režisér zoskupenia Peter Cant pre agentúru PA.



Motiváciou hercov je aj za extrémnych okolností šíriť svedectvo o vojne a vyjadriť krízu, v ktorej sa ako umelci v čase vojny nachádzajú.