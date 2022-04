V Londýne vystavia obraz britskej kráľovnej Alžbety II. od A. Warhola

Londýn 13. apríla (TASR) - Aukčná spoločnosť Sotheby uskutoční výstavu umeleckých diel znázorňujúcich britské panovníčky od čias Tudorovcov až po súčasnú kráľovnú Alžbetu II. Vystaví aj sieťotlač Alžbety II. od Andyho Warhola a slávny portrét Alžbety I. s názvom Armada od neznámeho maliara z roku 1588. V stredu to oznámilo riaditeľstvo spoločnosti. TASR správu prevzala od agentúr PA a DPA.



Portrét Armada je olejomaľba na plátne, ktorú vyhotovil neznámy maliar pri príležitosti porážky španielskeho loďstva počas vlády Alžbety I. Štandardne sa nachádza v kolekcii hradu Alnwick.



Aukčný dom vystaví aj jednu zo štyroch rôznofarebných verzií sieťotlače zobrazujúcej Alžbetu II. z cyklu "Vládnuce kráľovné", ktoré vytvoril Andy Warhol v roku 1985, konkrétne modrú. Dielo patrí súkromnému zberateľovi.



Podľa Sotheby je obraz Alžbety I. "jedným z najsilnejších vyobrazení ženskej sily vôbec". Warholovu Alžbetu II. opisuje ako "oslnivú a zároveň dominantnú". Zároveň dodal, že výstavu takéhoto rozmeru spoločnosť ešte nikdy neorganizovala.



Výstava potrvá od 28. mája do 15. júna a návštevníkom predstaví najznámejšie portréty Márie I., Márie II., Anny Staurtovej a kráľovej Viktórie. Okrem obrazov bude výstava zahŕňať aj 40 korún a diadémov britského a európskeho pôvodu, z ktorých väčšina ešte nikdy nebola vystavená na verejnosti.



Výstava je súčasťou umeleckého festivalu, ktorý aukčný dom usporiadal pri príležitosti platinového jubilea Alžbety II., ktorá oslavuje 70. výročie nástupu na trón.



Andy Warhol bol synom slovenských prisťahovalcov rusínskej národnosti do Spojených štátov z dediny Miková v okrese Stropkov. Narodil sa v roku 1928 v americkom Pittsburghu, zomrel v roku 1987 v New Yorku.