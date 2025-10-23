< sekcia Zahraničie
V Londýne vystavia vzácnu kópiu Deklarácie nezávislosti USA
Londýn 23. októbra (TASR) - Vzácnu kópiu Deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických vystavia v Londýne v rámci expozície venovanej zrodu tejto krajiny. TASR o tom informuje podľa tlačových agentúr PA Media a DPA.
Avizovaná výstava v Národnom archíve (TNA) s názvom „Revolution 250: The Making of the USA“ (Revolúcia 250: Vznik USA) bude zahŕňať dokumenty, akými sú vzácna Dunlapova tlač samotnej deklarácie, britský „čajový zákon“, ktorý viedol k „bostonskému pitiu čaju“, a tiež Parížska zmluva, ktorou sa skončila americká vojna za nezávislosť, keď Británia uznala Spojené štáty.
Dunlapove tlače boli prvými oficiálnymi tlačami Deklarácie nezávislosti Spojených štátov a sú pomenované po Johnovi Dunlapovi, tlačiarovi, ktorého meno je uvedené v spodnej časti každej kópie. Vyhotovil ich 4. júla 1776 vo Philadelphii.
Hoci nie je známe, koľko kópií bolo pôvodne vytlačených, ich počet sa odhaduje na približne 200. V súčasnosti je potvrdená existencia iba 26 exemplárov. Posledný z nich objavil v roku 2009 v TNA americký antikvár, ktorý tam robil výskum.
„Výstava sa bude zaoberať dvoma kľúčovými desaťročiami, ktoré zmenili svet, a bude sledovať dramatický vzostup a nakoniec aj pád britskej moci v Amerike. Jej jadrom je Deklarácia nezávislosti zo 4. júla 1776 - moment, ktorý zmenil históriu. Naše záznamy odhaľujú príbeh americkej revolúcie a zdôrazňujú osobné skúsenosti mnohých ľudí, ktorí mali podiel na osude britskej Ameriky,“ uviedol historik a kurátor TNA Sean Cunningham.
V inštitúcii sa nachádzajú tri Dunlapove tlače. „Sme nadšení, že v tomto významnom roku môžeme predstaviť jedinečné dokumenty z našej zbierky, ktoré približujú zrod toho, čo dnes poznáme ako Spojené štáty,“ vyhlásil riaditeľ TNA Saul Nassé. Výstava bude prístupná od 23. mája do 29. novembra 2026.
