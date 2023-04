V Londýne vystavili exemplár Shakespearovho Prvého folia z roku 1623

Londýn 25. apríla (TASR) - Pri príležitosti 400. výročia vydania v pondelok v Londýne vystavili prvé súborné vydanie hier anglického renesančného dramatika Williama Shakespeara. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Pre verejnosť bolo "Prvé folio" prístupné v londýnskej knižnici Guildhall len jediný deň. Vyšlo 8. novembra 1623, sedem rokov po Shakespearovej smrti, a je jedným z najlepšie zachovaných výtlačkov svojho druhu na svete.



Ďalšie exempláre budú vystavené na celom svete do konca roka pri príležitosti výročia tejto publikácie.



Guildhall stojí na mieste, kde žili pôvodní editori vydania - Shakespearovi priatelia Henry Condell a John Heminges - a oproti cintorínu, kde sú pochovaní.



"Prvé folio" obsahuje 36 hier vrátane 18-tich, ktoré predtým neboli vytlačené, napríklad "Trojkráľový večer alebo Čo len chcete", "Niečo za niečo", "Macbeth", "Július Cézar" a "Búrka".



Condell a Heminges rozdelili hry na komédie, historické drámy a tragédie. Sformovali tak spôsob, akým sa Shakespeare dodnes hrá a chápe. Žiadny z jeho originálnych rukopisov sa nezachoval.



"Bez 'Prvého folia' by sme mohli prísť o väčšinu Shakespearovho dedičstva. Exemplár, ktorý tu máme, sa považuje za jeden z najlepších na svete," uviedol Peter Ross, hlavný knihovník Guildhall.



Z "Prvého folia" bolo vytlačených približne 750 kusov, z nich sa do súčasnosti zachovalo 233. Vystavený exemplár sa v októbri 2020 na aukcii v New Yorku predal za takmer desať miliónov dolárov (asi 9,1 milióna eur), čo bola najvyššia suma za literárne dielo.