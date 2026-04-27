V Londýne zadržali ďalšiu osobu podozrivú z útokov na židovské objekty
Autor TASR
Londýn 27. apríla (TASR) - Britská polícia v pondelok oznámila, že zadržala 37-ročného muža v súvislosti so sériou útokov na ciele spájané so židovskou komunitou v severozápadnom Londýne. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie Sky News.
Metropolitná polícia uviedla, že muža zadržala v nedeľu pre podozrenie z pripravovania teroristických útokov. Následne ho previezli na londýnsku policajnú stanicu na výsluch.
Počas posledného mesiaca zadržali britské bezpečnostné zložky celkovo 26 osôb v rámci vyšetrovania rôznych útokov na židovské miesta a priestory v severozápadnej časti Londýna. Išlo najmä o podpaľačské útoky na synagógy či na sanitky patriace židovskej charite v londýnskej štvrti Golders Green.
Terčom útokov sa stali aj priestory spojené s ľuďmi, ktorí sa stavajú proti iránskemu režimu. Doposiaľ obvinili z trestných činov súvisiacimi s podpaľačstvom osem osôb, jednu za tento čin odsúdili.
Protiteroristická polícia preveruje, či sa na incidentoch nepodieľal aj Teherán. K zodpovednosti za mnohé z útokov sa prihlásila islamistická skupina Harakát Aschab al-Jamín al-Islámíja (HAYI) s väzbami na Irán, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group.
Britský premiér Keir Starmer prisľúbil minulý týždeň v reakcii na tieto útoky prijatie opatrení.
