V Londýne zadržali demonštrantov podporujúcich Palestine Action

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Stanica Sky News informuje, že 22-ročný Khalid odmieta obvinenia a v rámci svojej hladovky, ktorú drží od novembra, už odmieta aj piť vodu.

Autor TASR
Londýn 25. januára (TASR) - Metropolitná polícia v Londýne zadržala skupinu demonštrantov podporujúcich zadržaného aktivistu zo zakázanej propalestínskej skupiny Palestine Action. Protestujúci podľa polície prenikli do areálu väznice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Skupina zadržaná pri väznici Wormwood Scrubs na západe Londýna podľa sobotňajšieho vyhlásenia polície odmietla opustiť areál. Údajne taktiež bránila pracovníkom väznice v príchode a odchode a protestujúci sa vyhrážali policajtom.

Niekoľko demonštrantov sa dostalo do priestorov pre zamestnancov väzenskej budovy. Polícia ozrejmila, že túto skupinu zadržala pre podozrenie z neoprávneného vniknutia.

Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zobrazujú skupinu osôb, ktoré s transparentmi v rukách stoja pred väznicou. DPA opisuje, že v jednom momente sa skupina pohybuje smerom k budove väznice. Na jednom zábere je niekoľko demonštrantov vo vnútri areálu.

Tento protest sa konal na podporu Umera Khalida, ktorý je jedným z piatich aktivistov obvinených z vniknutia na leteckú základňu Brize Norton v júni 2025. Je posledným zostávajúcim účastníkom protestnej hladovky, tvrdí organizácia Prisoners for Palestine (Väzni pre Palestínu).

Stanica Sky News informuje, že 22-ročný Khalid odmieta obvinenia a v rámci svojej hladovky, ktorú drží od novembra, už odmieta aj piť vodu.

Khalid má podľa denníka The Guardian genetické ochorenie. Lekárka Rupa Maryaová v sobotu upozornila, že v prípade pokračovania hladovky môže aktivista zomrieť v priebehu niekoľkých dní, pričom jeho zdravotný stav zvyšuje riziko úmrtia.
