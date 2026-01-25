< sekcia Zahraničie
V Londýne zadržali demonštrantov podporujúcich Palestine Action
Stanica Sky News informuje, že 22-ročný Khalid odmieta obvinenia a v rámci svojej hladovky, ktorú drží od novembra, už odmieta aj piť vodu.
Autor TASR
Londýn 25. januára (TASR) - Metropolitná polícia v Londýne zadržala skupinu demonštrantov podporujúcich zadržaného aktivistu zo zakázanej propalestínskej skupiny Palestine Action. Protestujúci podľa polície prenikli do areálu väznice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Skupina zadržaná pri väznici Wormwood Scrubs na západe Londýna podľa sobotňajšieho vyhlásenia polície odmietla opustiť areál. Údajne taktiež bránila pracovníkom väznice v príchode a odchode a protestujúci sa vyhrážali policajtom.
Niekoľko demonštrantov sa dostalo do priestorov pre zamestnancov väzenskej budovy. Polícia ozrejmila, že túto skupinu zadržala pre podozrenie z neoprávneného vniknutia.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zobrazujú skupinu osôb, ktoré s transparentmi v rukách stoja pred väznicou. DPA opisuje, že v jednom momente sa skupina pohybuje smerom k budove väznice. Na jednom zábere je niekoľko demonštrantov vo vnútri areálu.
Tento protest sa konal na podporu Umera Khalida, ktorý je jedným z piatich aktivistov obvinených z vniknutia na leteckú základňu Brize Norton v júni 2025. Je posledným zostávajúcim účastníkom protestnej hladovky, tvrdí organizácia Prisoners for Palestine (Väzni pre Palestínu).
Stanica Sky News informuje, že 22-ročný Khalid odmieta obvinenia a v rámci svojej hladovky, ktorú drží od novembra, už odmieta aj piť vodu.
Khalid má podľa denníka The Guardian genetické ochorenie. Lekárka Rupa Maryaová v sobotu upozornila, že v prípade pokračovania hladovky môže aktivista zomrieť v priebehu niekoľkých dní, pričom jeho zdravotný stav zvyšuje riziko úmrtia.
Skupina zadržaná pri väznici Wormwood Scrubs na západe Londýna podľa sobotňajšieho vyhlásenia polície odmietla opustiť areál. Údajne taktiež bránila pracovníkom väznice v príchode a odchode a protestujúci sa vyhrážali policajtom.
Niekoľko demonštrantov sa dostalo do priestorov pre zamestnancov väzenskej budovy. Polícia ozrejmila, že túto skupinu zadržala pre podozrenie z neoprávneného vniknutia.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zobrazujú skupinu osôb, ktoré s transparentmi v rukách stoja pred väznicou. DPA opisuje, že v jednom momente sa skupina pohybuje smerom k budove väznice. Na jednom zábere je niekoľko demonštrantov vo vnútri areálu.
Tento protest sa konal na podporu Umera Khalida, ktorý je jedným z piatich aktivistov obvinených z vniknutia na leteckú základňu Brize Norton v júni 2025. Je posledným zostávajúcim účastníkom protestnej hladovky, tvrdí organizácia Prisoners for Palestine (Väzni pre Palestínu).
Stanica Sky News informuje, že 22-ročný Khalid odmieta obvinenia a v rámci svojej hladovky, ktorú drží od novembra, už odmieta aj piť vodu.
Khalid má podľa denníka The Guardian genetické ochorenie. Lekárka Rupa Maryaová v sobotu upozornila, že v prípade pokračovania hladovky môže aktivista zomrieť v priebehu niekoľkých dní, pričom jeho zdravotný stav zvyšuje riziko úmrtia.