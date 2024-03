V Londýne zadržali muža, ktorý narazil do brány Buckinghamského paláca

Londýn 10. marca (TASR) - Londýnska Metropolitná polícia (MPS) zadržala muža, ktorý narazil v sobotu nadránom autom do brány Buckinghamského paláca. TASR o tom informuje podľa nedeľňajších správ agentúry DPA a britskej spravodajskej stanice BBC.



Ozbrojení príslušníci MPS zadržali muža na mieste nehody, pričom muž bol neskôr prevezený do nemocnice. Podľa polície vrazil muž autom do brány Buckinghamského paláca v sobotu nadránom o 2.30 h miestneho času.



"Prebieha vyšetrovanie zamerané na zistenie okolností (nehody)," uviedla MPS vo vyhlásení. Hovorca polície tiež dodal, že v dôsledku nehody neutrpel nikto zranenia.



"Počul som hlasné buchnutie. Pozrel som sa tam a autao narazilo do Buckinghamského paláca. Polícia bola na mieste celkom rýchlo. Muža vytiahli (z auta) a zadržali," cituje britský denník Daily očitého svedka nehody.