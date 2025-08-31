< sekcia Zahraničie
V Londýne zadržali mužov, ktorí chceli vniknúť do hotela s migrantmi
Koncom júna bolo v približne 200 hoteloch v Británii ubytovaných vyše 32.000 azylantov. Labouristická strana prisľúbila, že ich umiestňovanie do hotelov ukončí do roku 2029.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 30. augusta (TASR) — Príslušníci londýnskej Metropolitnej polície zadržali v sobotu zadržali päť maskovaných mužov, ktorí sa pokúsili zadným vchodom vniknúť do hotela Crowne Plaza, kde sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Stalo sa tak deň po tom, čo odvolací súd zrušil rozhodnutie nižšieho súdu, ktoré dočasne zakazovalo využívanie iného hotela v aglomerácii Londýna na ubytovanie migrantov. Informovala o tom agentúra Reuters.
V Británii sa v posledných týždňoch pravidelne konajú protesty pred hotelmi, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Niekoľko sa konalo aj v Londýne, kde dve skupiny protestujúcich smerovali k hotelu Crowne Plaza, pričom niektorí z nich poškodili bezpečnostné zábrany a pokúsili sa dostať dnu.
Ďalší protestujúci sa presunuli smerom k neďalekým hotelom Novotel a Holiday Inn. Policajti rozmiestnení v oblasti vytvorili kordóny, aby zabránili narušeniu verejného poriadku. Dvaja policajti utrpeli pri zásahu ľahké zranenia.
V sobotu večer sa očakáva ďalšia demonštrácia v Eppingu.
Protesty v Eppingu sa rozšírili do iných častí Británie v dôsledku rastúcich obáv z narastajúceho počtu migrantov, ktorí do Británie prichádzajú na malých člnoch cez Lamanšský prieliv z Francúzska. Od júla 2024, keď sa stal premiérom Keir Starmer z Labouristickej strany, podniklo túto nebezpečnú plavbu viac ako 50.000 migrantov.
Koncom júna bolo v približne 200 hoteloch v Británii ubytovaných vyše 32.000 azylantov. Labouristická strana prisľúbila, že ich umiestňovanie do hotelov ukončí do roku 2029.
V Británii sa v posledných týždňoch pravidelne konajú protesty pred hotelmi, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Niekoľko sa konalo aj v Londýne, kde dve skupiny protestujúcich smerovali k hotelu Crowne Plaza, pričom niektorí z nich poškodili bezpečnostné zábrany a pokúsili sa dostať dnu.
Ďalší protestujúci sa presunuli smerom k neďalekým hotelom Novotel a Holiday Inn. Policajti rozmiestnení v oblasti vytvorili kordóny, aby zabránili narušeniu verejného poriadku. Dvaja policajti utrpeli pri zásahu ľahké zranenia.
V sobotu večer sa očakáva ďalšia demonštrácia v Eppingu.
Protesty v Eppingu sa rozšírili do iných častí Británie v dôsledku rastúcich obáv z narastajúceho počtu migrantov, ktorí do Británie prichádzajú na malých člnoch cez Lamanšský prieliv z Francúzska. Od júla 2024, keď sa stal premiérom Keir Starmer z Labouristickej strany, podniklo túto nebezpečnú plavbu viac ako 50.000 migrantov.
Koncom júna bolo v približne 200 hoteloch v Británii ubytovaných vyše 32.000 azylantov. Labouristická strana prisľúbila, že ich umiestňovanie do hotelov ukončí do roku 2029.