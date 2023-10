V Londýne zadržali na protestoch proti Izraelu a Hamasu troch ľudí

Londýn 10. októbra (TASR) - Britská polícia zadržala v pondelok počas protestov súvisiacich s konfliktom medzi Izraelom a Hamasom v hlavnom meste Londýn troch ľudí a zároveň oznámila, že zvýši počet hliadok v metropole. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PA Media a DPA.



V londýnskej štvrti Kensington zadržala dopravná polícia 15-ročného mladistvého, ktorého podozrieva z napadnutia záchranára, rasovo motivovaného poškodenia majetku a držania útočnej zbrane. V tej istej štvrti zadržali aj 70-ročného muža, ktorý je podozrivý z poškodzovania majetku. Na ulici Oxford Street zadržali 29-ročného muža pre podozrenia z ublíženia na zdraví a držania útočnej zbrane. Polícia dodala, že prebiehajú ďalšie vyšetrovania.



Londýnska Metropolitná polícia (MPS) zároveň ohlásila, že zvýši počet hliadok v uliciach mesta. Osobitný dôraz bude klásť na židovské komunity v meste. Policajný hovorca uviedol, že ľudia majú právo na protesty, no upozornil, že polícia "má nulovú toleranciu voči akémukoľvek zločinu z nenávisti".



Stovky ľudí na proteste proti Izraelu v pondelok zatarasili izraelské veľvyslanectvo na západe Londýna. Skupiny ako Stop vojne či Kampaň za solidaritu s Palestínou sa zhromaždili pri veľvyslanectve v Kensingtone a mávali transparentmi, na ktorých vyzývali Izrael, aby "ukončil okupáciu". Demonštranti odpaľovali ohňostroje, zapaľovali svetlice a skandovali heslá ako "Izrael je teroristický štát", "Slobodu Palestíne" či "Alláhu akbar".



Na tryzne za židovské obete útokov Hamasu, ktorú vo Westminsteri usporiadala židovská komunita, sa zúčastnilo približne 2000 ľudí.



Stúpenci Izraela aj Palestíny sa vydali do ulíc Londýna po tom, ako militantná skupina Hamas v sobotu raketami zaútočila na Izrael a zároveň stovky jej bojovníkov narušili bezpečnostný plot oddeľujúci pásmo Gazy od Izraela. Vtrhli do tamojších miest a dedín, útočili na vojenské základne, zabíjali civilistov a do Gazy odvliekli množstvo rukojemníkov vrátane žien, detí a seniorov.