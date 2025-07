V Londýne zadržali približne 40 prívržencov zakázanej Palestine Action

Londýn 12. júla (TASR) - Polícia v sobotu v Londýne zadržala desiatky osôb počas demonštrácie na podporu organizácie Palestine Action, uviedli aktivisti. Došlo k tomu týždeň po tom, čo v Británii vstúpil do platnosti zákaz tejto skupiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Metropolitná polícia dnes... zadržala viac ako 40 ľudí na námestí Parliament Square za to, že držali transparenty s nápismi odporujúcimi genocíde a podporujúcimi Palestine Action,“ povedal hovorca skupiny aktivistov Defend Our Juries, ktorá zhromaždenia organizovala.



Na záberoch vidno, ako polícia zasahuje proti malej skupine demonštrantov. Zadržané osoby podľa všetkého nekládli žiadny odpor, píše AFP. Metropolitná polícia na platforme X potvrdila, že došlo k viacerým zadržaniam v reakcii na protest. Jeden z policajtov na mieste povedal, že došlo k zadržaniu 46 osôb pre trestné činy súvisiace najmä so zákonom o terorizme, informovala britská tlačová agentúra Press Association (PA).



Agentúra AP približuje, že označenie Palestine Action za teroristickú skupinu na základe zákona z roku 2000 znamená, že členstvo v nej aj jej podpora sú trestným činom, za ktorý hrozí až 14-ročné väzenie.



Vláda sa pre zákaz - ktorý následne odobril parlament - rozhodla po tom, čo aktivisti z tejto skupiny vnikli 20. júna na leteckú základňu Brize Norton v strednom Anglicku a poškodili dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) typu Airbus Voyager. Skupina tvrdí, že takto protestovala proti pokračujúcej vojenskej podpore Izraela zo strany britskej vlády. Podľa polície spôsobila skupina škody za zhruba sedem miliónov libier (8,1 milióna eur). V súvislosti s prípadom zadržali a budú stíhať štyroch ľudí vo veku 22 až 35 rokov.