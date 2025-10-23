< sekcia Zahraničie
V Londýne zadržali troch mužov pre podozrenia zo špionáže pre Rusko
Autor TASR
Londýn 23. októbra (TASR) - Britská polícia vo štvrtok oznámila, že v Londýne zadržala troch mužov, ktorých podozrieva zo špionáže pre Rusko. V rámci vyšetrovania vykonala prehliadky v západnej a strednej časti metropoly. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a stanice Sky News.
Mužov vo veku 44, 45 a 48 rokov zadržali na adresách vykonaných razií, a to pre podozrenie z napomáhania cudzej zahraničnej službe. Momentálne sú vo väzbe a čaká ich výsluch pre údajné porušenie zákona o národnej bezpečnosti. Krajina, ktorej sa obvinenia z trestných činov týkajú, je Rusko, podotkla polícia.
„Vidíme čoraz viac ľudí, ktorých by sme mohli označiť ako 'zástupcov'. Sú najímaní zahraničnými spravodajskými službami. Tieto zatknutia priamo súvisia s našimi pokračujúcimi snahami o narušenie tohto typu činnosti,“ povedal vedúci protiteroristického útvaru londýnskej Metropolitnej polície Dominic Murphy.
Britské úrady podľa agentúry AP tvrdia, že Rusko podniká čoraz odvážnejšie špionáže, sabotáže a kybernetické zasahovania proti Spojenému kráľovstvu. Šéf britskej kontrarozviedky MI5 Ken McCallum minulý týždeň vyhlásil, že Moskva „je odhodlaná spôsobiť chaos a skazu“.
„V minulom roku sme spolu s políciou narušili neustály prúd sprisahaní s nepriateľskými úmyslami zameranými na osoby, ktoré ruskí vodcovia vnímajú ako svojich nepriateľov,“ dodal McCallum, podľa ktorého je hrozbou aj Čína a Irán.
