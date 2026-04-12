V Londýne zadržali vyše 500 prívržencov skupiny Palestine Action
Autor TASR
Londýn 12. apríla (TASR) – Polícia v Londýne v sobotu zadržala viac ako 500 účastníkov protestu proti zákazu skupiny Palestine Action, ktorú britská vláda označila za teroristickú organizáciu.
Ako informovala agentúra AP, britský Najvyšší súd sa vo februári uzniesol, že rozhodnutie vlády zakázať túto protestnú skupinu ako teroristickú organizáciu bolo nezákonné, zákaz však ponechal v platnosti, kým sa vláda odvolá.
Na Trafalgarskom námestí v centre Londýna sa zišli stovky ľudí, pričom niektorí držali transparenty s nápismi: „Som proti genocíde. Podporujem Palestine Action.“ Prítomný bol aj hudobník Robert Del Naja z trip-hopovej skupiny Massive Attack, ktorý na zhromaždenie prišiel aj napriek tomu, že prípadné zadržanie by mohlo ohroziť jeho cesty do zahraničia.
Polícia pritom už pred sobotňajším protestom organizovaným aktivistickou skupinou Defend Our Juries varovala, že pristúpi k zatýkaniu účastníkov akcie. V noci na nedeľu napokon oznámila, že za prejavenie podpory zakázanej organizácii bolo zadržaných 523 ľudí vo veku od 27 do 82 rokov.
Palestine Action je skupina priamej akcie, ktorá tvrdí, že chce ukončiť britskú spoluúčasť na zlom zaobchádzaní Izraela s Palestínčanmi. Prihlásila sa k zodpovednosti za viaceré činy vrátane vlámania na základňu britského letectva RAF i útoku na firmu v Londýne, ktorá bola údajne prepojená s výrobcami zbraní pre Izrael.
Vláda Spojeného kráľovstva v júli 2025 označila Palestine Action za „teroristickú organizáciu“ a zaradila ju do rovnakej kategórie ako ozbrojené skupiny vrátane islamistickej siete al-Káida a proiránskeho šiitského militantného hnutia Hizballáh.
Zákaz Palestine Action, o ktorom rozhodla britská vláda, zahŕňa aj zákaz členstva v tejto skupine alebo vyjadrovania podpory na jej adresu. Ide o trestné činy, za ktoré hrozí až 14 rokov odňatia slobody.
