V Londýne zomrel 29-ročný vnuk bývalého kazašského prezidenta

Londýn/Nursultan 17. augusta (TASR) – Vo veku 29 rokov zomrel v Londýne vnuk bývalého kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý bol drogovo závislý a v Británii sa dostával do sporu so zákonom. O smrti Ajsultana Nazarbajeva informovala v nedeľu večer na svojej webovej stránke stanica Rádio Slobodná Európa.



Správu v rovnaký deň potvrdila aj jeho matka Dariga Nazarbajevová, dcéra kazašského exprezidenta a taktiež bývalá predsedníčka hornej komory kazašského parlamentu.



„Moja rodina je zničená stratou nášho milovaného Ajsultana a v tomto ťažkom čase žiadame o súkromie," napísala vo vyhlásení, ktoré zverejnila na stránke svojej Nadácie Nursultana Nazarbajeva na Facebooku.



Ajsultan Nazarbajev sa ešte v roku 2017 priznal k drogovej závislosti. Zomrel údajne na zástavu srdca.



Ajsultan Nazarbajev bol v minulosti viceprezidentom kazašskej národnej futbalovej federácie. V posledných rokoch sa však na titulky médií dostával najmä pre kritiku, ktorú smeroval na kazašské orgány vrátane členov svojej vplyvnej rodiny.



V októbri 2019 ho britský súd odsúdil za kladenie odporu polícii na rok väzenia podmienečne. Tento trest zahŕňal probačný dohľad, liečbu drogovej závislosti, verejnoprospešné práce a pokutu.



Vo februári Ajsultan Nazarbajev oznámil, že v Británii požiadal o politický azyl. Mladý Nazarbajev vtedy tvrdil, že sa dostal do nemilosti u svojho starého otca i matky, pričom obaja naňho vyvíjali nátlak, aby nezverejňoval informácie o údajnej korupcii v súvislosti s dohodou o dodávkach zemného plynu uzavretou vládami Kazachstanu a Ruska.



Priblížil pritom, že išlo o zmluvu o dodávkach zemného plynu, podľa ktorej „sa kazašský plyn predáva ruskému Gazpromu za kopejky."



Otcom Ajsultana Nazarbajeva bol kazašský politik, podnikateľ a diplomat Rachat Alijev, ktorého vo februári 2015 našli obeseného v cele vo viedenskej väznici.