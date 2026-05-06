V Londýne zriadili jednotku na posilnenie ochrany židovskej komunity
Londýn 6. mája (TASR) - Londýnska polícia oznámila vytvorenie špeciálnej jednotky na ochranu židovskej komunity. Stane sa tak v reakcii na sériu nenávistných útokov a rastúci antisemitizmus, informovala agentúra AFP.
Nová „jednotka na ochranu komunity“ bude mať spočiatku približne 100 príslušníkov. V jej náplni bude okrem bežnej policajnej agendy aj ochrana a boj proti terorizmu. Cieľom je zabezpečiť viditeľnejšiu a koordinovanejšiu policajnú prítomnosť zameranú na ochranu židovských komunít v Londýne.
Oznámenie prišlo deň po tom, čo polícia informovala o vyšetrovaní ďalšieho podpaľačského útoku, tentoraz na bývalú synagógu vo východnom Londýne.
Tento čin nasledoval po útoku nožom z minulého týždňa v oblasti Golders Green na severe Londýna, kde žije početná židovská komunita. Pri incidente utrpeli zranenia dvaja muži. Polícia zadržala jedného muža, ktorý je podozrivý z pokusu o vraždu.
V marci v tej istej oblasti podpaľačský útok zničil štyri sanitky prevádzkované židovskou charitatívnou organizáciou Hatzola. V ďalších dvoch prípadoch došlo k poškodeniu fasád synagóg obsahom zápalných fliaš.
Polícia uviedla, že za posledné štyri týždne v súvislosti s antisemitskými trestnými činmi a sériou podpaľačských útokov zadržala viac ako 80 osôb.
Šéf londýnskej polície Mark Rowley označil vznik novej jednotky za dôležitý krok k posilneniu reakcie na pretrvávajúce hrozby voči židovskej komunite. Jednotka podľa neho spojí skúsených miestnych policajtov so špecializovanými zložkami a zabezpečí konzistentnejšiu ochranu.
Polícia zároveň zdôraznila, že zameranie na židovskú komunitu neznamená zanedbávanie ochrany iných skupín. Boj proti všetkým formám nenávistnej kriminality vrátane rasizmu, islamofóbie či homofóbie zostáva jej prioritou, doplnil Rowley.
Hlavný prokurátor pre Anglicko a Wales Stephen Parkinson v utorok oznámil, že stíhanie trestných činov z nenávisti bude v reakcii na znepokojivý nárast antisemitských incidentov prebiehať v zrýchlenom konaní.
