V Los Angeles zastrelili biskupa, ktorý pomáhal obetiam vojny gangov

Los Angeles 20. februára (TASR) — V Los Angeles v sobotu zastrelili 69-ročného pomocného biskupa Davida O'Connella. Pomáhal najmä chudobným komunitám imigrantov a obetiam vojny gangov. Polícia vyšetruje jeho smrť ako úmyselné zabitie, informovalo oddelenie šerifa okresu Los Angeles. TASR informuje podľa správy AP.



Biskupa našli s prestreleným hrudníkom niekoľko blokov od kostola sv. Jána Vianneyho v Hacienda Heights asi 30 kilometrov východne od centra Los Angeles, kde pôsobil. Záchranári ho na mieste vyhlásili za mŕtveho.



O'Connellovi boli v nedeľu venované omše a modlitby v kostoloch v celom regióne.



"Je to šok, nemám slov, ktorými by som vyjadril svoj smútok. Biskup Dave bol mierotvorcom so srdcom pre chudobných a prisťahovalcov. Mal vášeň pre budovanie komunity, kde sa ctí a chráni posvätnosť a dôstojnosť každého ľudského života," povedal losangelský arcibiskup José Horacio Gómez.



"Toto mesto stratilo jedného zo svojich najkrajších anjelov," povedal bývalý starosta Eric Garcetti a O'Connellov dlhoročný priateľ.



David O'Connell pochádzal z Írska a kňazom bol 45 rokov. Pápež František ho v roku 2015 vymenoval za jedného z niekoľkých pomocných biskupov losangelskej arcidiecézy – najväčšej v USA.



Dlhé roky pracoval v južnom Los Angeles a zameriaval sa na zásahy gangov. Pomáhal tiež sprostredkúvať prímerie medzi obyvateľmi a políciou po rasovom násilí z roku 1992. Súdna porota vtedy za bitku černocha Rodneyho Kinga oslobodila spod obvinení štyroch bielych policajtov.



Takmer o dve desaťročia neskôr pomáhal komunite z údolia San Gabriel Valley po podpaľačskom útoku a bol tiež súčasťou snáh arcidiecézy pracovať s deťmi a rodinami prisťahovalcov zo Strednej Ameriky.