V Lotyšsku dopadol ďalší dron, zrútil sa do jazera
Autor TASR
Riga 23. mája (TASR) – V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo, oznámila v sobotu tamojšia polícia. Zvyšky dronu našli v jazere asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom, k zraneniam pri incidente nedošlo, informuje TASR podľa agentúry DPA.
V pobaltských krajinách vzrástlo napätie v súvislosti s podobnými prípadmi vstupu dronov do ich vzdušného priestoru, ktoré vyvolali obavy z rozšírenia vojny na Ukrajine do susedných štátov NATO.
Najnovšie zrútenie dronu nahlásili úradom miestni obyvatelia po tom, ako explodoval pri dopade na hladinu jazera Drídzis pri meste Kráslava, uviedla polícia v sobotňajšom oznámení. Na mieste už pracujú vyšetrovatelia, podrobnosti o pôvode alebo type dronu zatiaľ nezverejnili.
Úradujúca premiérka Evika Siliňová, ktorá nedávno v dôsledku incidentov s dronmi podala demisiu, na sociálnej sieti napísala, že je v kontakte s príslušnými orgánmi a čaká na ďalšie informácie. Verejnosť vyzvala, aby dodržiavala pokyny úradov.
Vstup dronu do lotyšského vzdušného priestoru nezachytili radarové systémy, uviedla armáda s tým, že obyvatelia regiónu preto nedostali na telefónoch upozornenia o možnej hrozbe.
Lotyšsko, ktoré hraničí s Ruskom a Bieloruskom, zaznamenalo v posledných mesiacoch nárast počtu incidentov s dronmi súvisiacich s vojnou na Ukrajine – podobne ako ďalšie pobaltské krajiny Litva a Estónsko.
Počas nedávnych ukrajinských útokov zameraných na ciele v Rusku vnikli do lotyšského vzdušného priestoru opakovane zablúdené drony a niektoré sa v krajine zrútili a explodovali. Dva z nich 7. mája narazili do skladu ropy v meste Rézekne a spôsobili požiar. Zranenia nikto neutrpel, no incident vyvolal politickú krízu, v ktorej najskôr odstúpil minister obrany a následne premiérka.
Moskva obvinila Lotyšsko z toho, že dáva svoj vzdušný priestor k dispozícii Ukrajine, čo vláda v Rige popiera.
