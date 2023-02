V Lotyšsku hasiči druhý deň hasia požiar amerického závodu s dronmi

Riga 8. februára (TASR) - Hasiči sa v stredu už druhý deň pokúšajú úplne uhasiť požiar amerického závodu na výrobu dronov na predmestí lotyšskej Rigy. Polícia zatiaľ nenašla stopy, ktoré by naznačovali sabotáž. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Požiar, ktorý vypukol v utorok popoludní, sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu do večera, avšak v práci pokračovali ešte aj v stredu.



"Je ťažké určiť možnú príčinu požiaru," uviedol hovorca hasičov Kristaps Kolbergs s tým, že mohlo ísť o technickú poruchu.



Americká firma Edge Autonomy vyrába bezpilotné lietadlá pre civilné aj vojenské účely. Závod v Lotyšsku má od roku 2009, drony dodáva aj na Ukrajinu.



Požiar zachvátil dvojpodlažnú výrobnú budovu a susedné objekty. Dvoch ľudí previezli so zraneniami do nemocnice a jedného zdravotníci ošetrili na mieste.