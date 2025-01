V Lotyšsku odsúdili bývalého sovietskeho dôstojníka za špionáž

Riga 16. januára (TASR) - Súd v Lotyšsku poslal v stredu bývalého sovietskeho dôstojníka na osem rokov do väzenia za špionáž v prospech Ruska. Informovala o tom lotyšská agentúra LETA, píše TASR podľa agentúry DPA.



Ruský občan má 72 rokov a v Lotyšsku zostala žiť po odchode z ozbrojených síl a zániku ZSSR. Súd ho uznal za vinného zo zhromažďovania verejne dostupných informácií o politických procesoch, kritickej infraštruktúre a vojenských objektoch v blízkosti letiska v Rige.



Podľa rozsudku okresného súdu v Rige ich odovzdal zástupcovi ruskej tajnej služby počas návštevy v ruskej exkláve Kaliningrad. Obžalobe sa nepodarilo určiť presné množstvo poskytnutých informácii vzhľadom na to, že špionáž trvala počas dlhého časového obdobia a že odsúdený ich získaval počas osobnej cesty do Ruska.



Muža zadržali ešte v decembri 2023. Pri prehliadke jeho garáže sa našlo 136 nábojov, 975-gramovú nálož trhaviny hexogén a štyri nálože TNT s hmotnosťou takmer 760 gramov.



Lotyšsko bolo súčasťou Sovietskeho zväzu od roku 1940 až do jeho rozpadu v roku 1991. V tomto období bola mnoho Lotyšov deportovaných na Sibír a na jeho územie sa prisťahovalo mnoho ruskojazčných obyvateľov. Doteraz tam žije početná ruská menšina.