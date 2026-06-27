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V Lotyšsku odsúdili muža a ženu za špionáž pre Rusko
Vzhľadom na čas, ktorý už strávili vo väzbe, si má žena odpykať ešte dva roky a desať mesiacov, zatiaľ čo muž má vo väzení stráviť ešte tri roky a desať mesiacov.
Autor TASR
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Riga 27. júna (TASR) - V Lotyšsku odsúdili dvoch ľudí usvedčených zo špionáže pre Rusko. Za zhromažďovanie a odovzdávanie utajovaných informácií uložil súd v Rige mužovi a žene šesťročný a päťročný trest odňatia slobody. Verdikt ešte nie je právoplatný, informuje agentúra DPA.
Muž, ktorého už predtým v inom prípade odsúdili za špionáž, bol obvinený z toho, že požiadal ďalšieho zadržaného, aby zistil mená osôb podozrivých zo špionáže. Muž podľa obžaloby následne získal osobné údaje troch ľudí, ktoré mala spoluobžalovaná žena odovzdať počas svojej cesty do Ruska.
Vzhľadom na čas, ktorý už strávili vo väzbe, si má žena odpykať ešte dva roky a desať mesiacov, zatiaľ čo muž má vo väzení stráviť ešte tri roky a desať mesiacov. Až do nadobudnutia právoplatnosti verdiktu zostávajú obaja vo väzbe. Proti rozsudku je možné sa odvolať.
Lotyšsko, ktoré je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, susedí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom.
Muž, ktorého už predtým v inom prípade odsúdili za špionáž, bol obvinený z toho, že požiadal ďalšieho zadržaného, aby zistil mená osôb podozrivých zo špionáže. Muž podľa obžaloby následne získal osobné údaje troch ľudí, ktoré mala spoluobžalovaná žena odovzdať počas svojej cesty do Ruska.
Vzhľadom na čas, ktorý už strávili vo väzbe, si má žena odpykať ešte dva roky a desať mesiacov, zatiaľ čo muž má vo väzení stráviť ešte tri roky a desať mesiacov. Až do nadobudnutia právoplatnosti verdiktu zostávajú obaja vo väzbe. Proti rozsudku je možné sa odvolať.
Lotyšsko, ktoré je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, susedí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom.