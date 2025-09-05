Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
V Lotyšsku pátrajú po nezvestnom kanadskom vojakovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Hohla nasadili v Lotyšsku ako súčasť sily NATO pod vedením Kanady. Podľa kanadskej armády sa stratil v utorok 2. septembra.

Autor TASR
Riga 5. septembra (TASR) - Kanadský vojak, ktorý slúži v Lotyšsku, je nezvestný, oznámila v piatok lotyšská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Armáda vo vyhlásení uviedla, že v súčasnosti orgány nezverejnia žiadne podrobnosti z dôvodu, aby nedošlo k zasahovaniu do vyšetrovania a tiež z úcty k rodine. Ministerstvo národnej obrany tvrdí, že vyšetrovanie a pátracie operácie naďalej prebiehajú, informuje stanica CBC.

Kanadské ozbrojené sily v tlačovej správe zverejnenej vo štvrtok identifikovali vojaka ako Georga Hohla, ktorý je technikom vozidiel z 408. taktickej vrtuľníkovej letky.

Hohla nasadili v Lotyšsku ako súčasť sily NATO pod vedením Kanady. Podľa kanadskej armády sa stratil v utorok 2. septembra. Naposledy ho videli v meste Adaži, kde sa nachádza vojenská základňa.

AFP objasňuje, že operácia Reassurance zahŕňa 1500 vojakov umiestnených v Lotyšsku - členskom štáte EÚ a NATO - ktorý susedí s Ruskom, ako súčasť bojovej skupiny Severoatlantickej aliancie pod vedením Kanady, ktorá je v Lotyšsku od roku 2017.
