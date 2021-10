V Lotyšsku sa 21. októbra začne lockdown, dôvodom je malá zaočkovanosť

Riga 19. októbra (TASR) - S účinnosťou od 21. októbra lotyšská vláda opäť zavádza prísny lockdown, ktorý bude v krajine platiť do 15. novembra. Informoval o tom miestny internetový portál Delfi,lt.



Ako spresnila agentúra Interfax, počas lockdownu budú zatvorené všetky obchody s výnimkou tých, ktoré predávajú základný tovar. Športové, zábavné a kultúrne podujatia budú zrušené. Holičstvá, kaderníctva, kozmetické salóny a stravovacie zariadenia zostanú zavreté. V čase od 20.00 h do 05.00 h miestneho času bude platiť zákaz vychádzania.



Po jesenných prázdninách sa väčšina školákov bude učiť dištančne. Prezenčné vyučovanie budú mať od 1. novembra len žiaci 1. až 3. ročníka. Predškolské zariadenie budú otvorené pre tie deti, ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu.



Okrem toho úrady počas lockdownu obmedzia aj zhromažďovanie. Obmedzenia sa budú týkať i zdieľanej jazdy osôb z rôznych domácností v jednom aute.



Lotyšský premiér Krišjánis Kariš podľa Interfaxu vysvetlil, že nový lockdown sa v Lotyšsku zavádza pre nízku zaočkovanosť obyvateľstva.



"Mnohým sa to môže zdať nepochopiteľné, prečo my máme lockdown, ale Dánsko a Írsko nie... Dôvodom je, že očkovanie (u nás) neprebehlo tak, ako malo," uviedol premiér podľa Interfaxu.



Lotyšsko je na prvom mieste na svete, pokiaľ ide o nárast výskytu prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Za posledný týždeň sa počet nových prípadov nákazy zvýšil o 49 percent, dodal Interfax.