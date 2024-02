V Lotyšsku je zakázaná premávka áut s ruskými poznávacími značkami

Riga 15. februára (TASR) - V Lotyšsku začali vo štvrtok platiť zmeny a doplnenia zákona o cestnej premávke, podľa ktorých je zakázaná premávka áut s ruskými poznávacími značkami. Úrady takéto autá budú môcť skonfiškovať.



Do 14. februára boli lotyšskí majitelia takýchto vozidiel povinní získať buď miestnu registráciu alebo takéto autá vyviezť z územia krajiny, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Za neoprávnené používanie vozidla s ruskou ŠPZ, ktoré nie je registrované v Lotyšsku, v cestnej premávke môže byť uložená aj pokuta od 750 do 2000, uviedol minulý týždeň lotyšský minister vnútra Ryhards Kozlovskis.



Výnimku budú mať diplomatické autá a osoby, ktoré cez Lotyšsko len tranzitujú a nezostanú na jeho území dlhšie ako jeden deň. Tranzit cez Lotyšsko však musí majiteľ auta vopred nahlásiť na oficiálnej stránke.



Kozlovskis dodal, že v súvislosti s platnosťou zmien polícia neplánuje špeciálne razie, ale určite bude konať, keď zaznamená vozidlo s ruskou ŠPZ v premávke.



Ako informoval spravodajský web Delfi, zhabané autá môžu byť odovzdané Ukrajine ako gesto solidarity.



Zmeny a doplnenia zákona o cestnej premávke v Lotyšsku boli prijaté v novembri minulého roka. Predtým, v septembri, Riga zakázala vstup do krajiny autám s ruskými poznávacími značkami. Na jeseň minulého roka zastavili vjazd ruských áut všetky krajiny EÚ hraničiace s Ruskom.