V Lotyšsku zadržali ďalšieho podozrivého zo špionáže v prospech Ruska
Podozrivá osoba bola v rámci bezpečnostných opatrení vzatá do väzby.
Autor TASR
Riga 3. novembra (TASR) - Úrady v Lotyšsku zadržali ďalšieho občana členského štátu EÚ a NATO, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko, informovala v pondelok agentúra DPA, píše TASR.
Vo vyhlásení zverejnenom v pondelok lotyšskou Štátnou bezpečnostnou službou (VDD) sa píše, že zadržaná osoba je obvinená zo zhromažďovania informácií o lotyšskom obrannom sektore pre ruskú vojenskú spravodajskú službu (GRU). Údajné aktivity zahŕňali zhromažďovanie podrobností o súkromnej leteckej infraštruktúre a prítomnosti jednotiek NATO v Lotyšsku.
Bližšie informácie o podozrivom neboli zverejnené. V súčasnosti prebieha podrobné skúmanie dátových nosičov zaistených počas prehliadky v jeho byte. Podozrivá osoba bola v rámci bezpečnostných opatrení vzatá do väzby.
Spravodajský web Baltic News Network (BNN) v pondelok spresnil, že zadržanie podozrivej osoby je výsledkom spoločnej operácie VDD s Vojenskou spravodajskou a bezpečnostnou službou (MIDD). K zadržaniu došlo v polovici októbra a vzápätí bolo aj vznesené obvinenie zo špionáže v prospech Ruska.
Okrem informácií týkajúcich sa leteckej infraštruktúry a NATO podozrivý získal pre GRU aj informácie o podmienkach nákupu predplatených mobilných SIM kariet v Lotyšsku, ako i ďalšie údaje.
BNN pripomenul, že VDD 27. augusta zadržala lotyšského občana podozrivého zo zhromažďovania a odovzdávania informácií o vojenských objektoch Lotyšska ruským spravodajským službám. Podľa VDD bolo jeho úlohou Rusom poskytnúť údaje o polohe, zabezpečení a výstavbe vojenských zariadení, o výcviku vojakov a prítomnosti jednotiek NATO, ako aj ďalšie informácie ohrozujúce bezpečnosť Lotyšska a pobaltských štátov.
