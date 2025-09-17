< sekcia Zahraničie
V Lotyšsku zadržali muža pre podozrenie zo špionáže pre susedné Rusko
Autor TASR
Riga 17. septembra (TASR) - Lotyšské bezpečnostné služby zadržali muža podozrivého zo špionáže v prospech Ruska, oznámila v stredu Štátna bezpečnostná služba (VDD). TASR o tom píše na základe agentúry AFP a DPA.
Podozrivým je lotyšský občan, ktorý údajne zbieral informácie o vojenských objektoch v Lotyšsku a odovzdával ich ruskej spravodajskej službe, vrátane podrobností o umiestnení, dispozícii a bezpečnostných opatreniach.
Muž je tiež obvinený z poskytovania informácií o výstavbe nových vojenských zariadení, cvičeniach a prítomnosti vojakov z iných krajín NATO v určitých lotyšských vojenských objektoch.
„Podľa informácií, ktoré má VDD k dispozícii, tento muž poskytol ruským spravodajským a bezpečnostným službám aj ďalšie informácie, ktoré by mohli byť použité proti národným bezpečnostným záujmom Lotyšska a ďalších pobaltských štátov,“ uviedla VDD. Ťažisko jej práce je vnútorná bezpečnosť a ochrana štátu pred vonkajšími a vnútornými hrozbami.
Hoci identitu muža lotyšské orgány nezverejnili, podľa AFP je zadržaný od konca augusta. Vyšetrovatelia začali trestné stíhanie a doposiaľ prehľadali aj štyri nehnuteľnosti.
