V Lotyšsku zadržali muža pre podozrenie zo špionáže pre susedné Rusko

Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muž je tiež obvinený z poskytovania informácií o výstavbe nových vojenských zariadení, cvičeniach a prítomnosti vojakov z iných krajín NATO v určitých lotyšských vojenských objektoch.

Autor TASR
Riga 17. septembra (TASR) - Lotyšské bezpečnostné služby zadržali muža podozrivého zo špionáže v prospech Ruska, oznámila v stredu Štátna bezpečnostná služba (VDD). TASR o tom píše na základe agentúry AFP a DPA.

Podozrivým je lotyšský občan, ktorý údajne zbieral informácie o vojenských objektoch v Lotyšsku a odovzdával ich ruskej spravodajskej službe, vrátane podrobností o umiestnení, dispozícii a bezpečnostných opatreniach.

Muž je tiež obvinený z poskytovania informácií o výstavbe nových vojenských zariadení, cvičeniach a prítomnosti vojakov z iných krajín NATO v určitých lotyšských vojenských objektoch.

„Podľa informácií, ktoré má VDD k dispozícii, tento muž poskytol ruským spravodajským a bezpečnostným službám aj ďalšie informácie, ktoré by mohli byť použité proti národným bezpečnostným záujmom Lotyšska a ďalších pobaltských štátov,“ uviedla VDD. Ťažisko jej práce je vnútorná bezpečnosť a ochrana štátu pred vonkajšími a vnútornými hrozbami.

Hoci identitu muža lotyšské orgány nezverejnili, podľa AFP je zadržaný od konca augusta. Vyšetrovatelia začali trestné stíhanie a doposiaľ prehľadali aj štyri nehnuteľnosti.
