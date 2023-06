V Louvri vystavili ikony z Ukrajiny,ktoré patria k najstarším na svete

Paríž 13. júna (TASR) - Päť byzantských ikon, ktoré boli nedávno z bezpečnostných dôvodov prepravené do Francúzska z Ukrajiny, vystavujú v parížskej galérii Louvre. Ako informovala agentúra DPA, vernisáž výstavy s názvom Pramene posvätného obrazu sa konala v utorok. Širokej verejnosti bude expozícia sprístupnená od stredy.



Francúzska ministerka kultúry Rima Abdul Malaková na slávnostnom otvorení výstavy uviedla, že vystavené diela odrážajú celú históriu ľudstva. "Sú to najstaršie ikony na svete a symbolizujú silu umenia proti barbarstvu," dodala.



Ikony pochádzajú z Národného múzea umenia Bohdana a Varvary Chanenkovcov v Kyjeve, ktoré je jedným z najvýznamnejších múzeí na Ukrajine.



Ide o štyri vzácne ikony napísané voskom na dreve, ktoré pôvodne pochádzajú z Kláštora svätej Kataríny na hore Sinaj v Egypte. Sú napísané voskom na drevo (technikou enkaustiky), a pochádzajú zo 6. alebo začiatku 7. storočia. Predpokladá sa, že na svete sa zachovalo len približne desať takýchto ikon.



Piata zo vzácnych byzantských ikon je z konca 13. alebo začiatku 14. storočia.



Do Francúzska boli tieto ikony prevezené spolu s ďalšími 11 dielami. Prevoz sa uskutočnil 10. mája cez Poľsko a Nemecko s vojenským sprievodom a vďaka Medzinárodnej aliancii na ochranu kultúrneho dedičstva v konfliktných oblastiach (ALIPH).



Tieto diela boli z kyjevského múzea evakuované už v zime a následne ich uložili v utajených depozitoch. Tamojšie podmienky však boli nevyhovujúce: opakované výpadky elektrickej energie spôsobené útokmi ruskej armády viedli k nestabilite teploty a vlhkosti. Práve táto situácia podnietila vedenie kyjevského múzea, aby dalo diela previezť do Paríža.



Pre Oľhu Apenkovú Kurovecovú, kurátorku Chanenkovho múzea a v súčasnosti chargé de mission v Louvri, bolo toto rozhodnutie logické. "Nie je to len otázka ukrajinského, ale aj svetového dedičstva," uviedla pre spravodajský web France Info.



Ukrajinský minister kultúry Olexandr Tkačenko podľa DPA informoval, že doteraz sa do zahraničia z Ukrajiny posielalo najmä súčasné umenie, aby jeho exponáty boli v bezpečí pred ruskými útokmi.



Diela z Ukrajiny budú v Paríži vystavené do začiatku novembra. Zvyšné ikony zostanú v depozitári Louvru na výskumné účely a budú sa tam analyzovať a skúmať.



Parížska galéria plánuje do roku 2027 otvoriť svoje vlastné oddelenie byzantského umenia s rozlohou približne 3000 metrov štvorcových, dodala DPA.