Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025Meniny má Klaudia
< sekcia Zahraničie

V Louvri zatvoria jednu z galérií pre stavebné nedostatky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

AFP vysvetľuje, že deväť miestností v Campaniho galérii sa venuje keramike z obdobia Starovekého Grécka.

Autor TASR
Paríž 17. novembra (TASR) - Parížske múzeum Louvre v pondelok oznámilo, že preventívne uzavrie Campaniho galériu pre stavebné nedostatky v niektorých trámoch v budove. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Campaniho galéria zostane zatvorená, kým sa nevyšetria „konkrétne nedostatky niektorých trámov podopierajúcich podlahy druhého poschodia“ nad galériou, uviedlo múzeum.

Dodalo, že v súčasnosti sa tam nachádzajú kancelárske priestory a všetkých 65 ľudí, ktorí tam zvyčajne pracujú, presunuli na iné miesto.

AFP vysvetľuje, že deväť miestností v Campaniho galérii sa venuje keramike z obdobia Starovekého Grécka. Oznámenie o uzavretí galérie nemá súvis s vlámaním z 19. októbra, kedy štvorica páchateľov v priebehu siedmich minút ukradla šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Ide však o ďalšiu nemilú správu pre inštitúciu, ktorá čelí kritike pre nedostatočné bezpečnostné opatrenia, dodáva agentúra.

Riaditeľka Louvru Laurence des Carsová ešte v januári varovala pred „rozšírením poškodenia v priestoroch múzea, z ktorých niektoré sú vo veľmi zlom stave“. Viaceré priestory podľa nej „už nie sú vodotesné, zatiaľ čo iné sú vystavené výrazným teplotným výkyvom, čo ohrozuje zachovanie umeleckých diel“, pripomína AFP.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.