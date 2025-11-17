< sekcia Zahraničie
V Louvri zatvoria jednu z galérií pre stavebné nedostatky
Paríž 17. novembra (TASR) - Parížske múzeum Louvre v pondelok oznámilo, že preventívne uzavrie Campaniho galériu pre stavebné nedostatky v niektorých trámoch v budove. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
AFP vysvetľuje, že deväť miestností v Campaniho galérii sa venuje keramike z obdobia Starovekého Grécka. Oznámenie o uzavretí galérie nemá súvis s vlámaním z 19. októbra, kedy štvorica páchateľov v priebehu siedmich minút ukradla šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Ide však o ďalšiu nemilú správu pre inštitúciu, ktorá čelí kritike pre nedostatočné bezpečnostné opatrenia, dodáva agentúra.
Riaditeľka Louvru Laurence des Carsová ešte v januári varovala pred „rozšírením poškodenia v priestoroch múzea, z ktorých niektoré sú vo veľmi zlom stave“. Viaceré priestory podľa nej „už nie sú vodotesné, zatiaľ čo iné sú vystavené výrazným teplotným výkyvom, čo ohrozuje zachovanie umeleckých diel“, pripomína AFP.
