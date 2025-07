V Lubline hospitalizovali ďalšieho pacienta s podozrením choleru

Lublin 25. júla (TASR) — V nemocnici v poľskom meste Lublin hospitalizovali 65-ročného muža s podozrením na choleru. Stav pacienta je stabilný a jeho gastrointestinálne problémy ustúpili, potvrdil v piatok pre agentúru PAP profesor Krzysztof Tomasiewicz, prednosta kliniky infekčných chorôb v Univerzitnej nemocnici č. 1 v Lubline.



„Pacient v poslednom čase nikam necestoval. Prišiel k nám s gastrointestinálnymi problémami,“ povedal Tomasiewicz.



Dodal, že testy preukázali u muža prítomnosť genetického materiálu z baktérie Vibrio cholerae, ktorá je pôvodcom cholery. Zatiaľ však nie je jasné, či by to mohol byť sérotyp, ktorý produkuje toxín, takže „je to len podozrenie“.



„Všetko je pod kontrolou,“ konštatoval Tomasiewicz s tým, že vzorky boli odoslané do Národného ústavu verejného zdravia vo Varšave na ďalšie testovanie.



V sobotu previezli zo Stargardu do nemocnice v Štetíne pacientku s podozrením na choleru. Ako v piatok pre agentúru PAP uviedol hovorca hlavného hygienického inšpektorátu Marek Waszczewski, predbežné výsledky nepotvrdili toxínotvorný kmeň baktérie, takže určite teda nemá choleru.



Waszczewski ďalej uviedol, že v prípade pacienta z Lublinu ide pravdepodobne o netoxigénny variant baktérie, pretože podľa lekárov sa jeho stav rýchlo zlepšuje.



Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bolo od 1. januára do 2. mája na celom svete zaznamenaných viac ako 111.000 prípadov cholery vrátane 1500 úmrtí. Od marca do mája bol najvyšší počet úmrtí na choleru v Angole (247), Sudáne (62), Mozambiku (29), Etiópii (15) a Zimbabwe (10).