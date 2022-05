V Luhanskej oblasti pokračujú intenzívne boje

Rubižne 2. mája (TASR) - Ruské jednotky nepretržite bombardujú humanitárne ústredia v ukrajinskom meste Rubižne v Luhanskej oblasti a maria tak pokusy o evakuáciu civilistov. V pondelok to na sociálnej sieti Telegram uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Intenzívne boje prebiehajú aj v okolí miest Izium a Lyman. TASR informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajskej stanice Sky News.



"V súčasnosti je takmer nemožné dostať sa tam (do Rubižného) živý. Je nebezpečné byť v humanitárnych ústrediach čo i len niekoľko minút. Nedá sa tam pracovať – zachraňovať ľudí a poskytovať pomoc," napísal Hajdaj. "Pre nepretržité bombardovanie sú obyvatelia mesta Rubižne na pokraji humanitárnej katastrofy," dodal.



Intenzívne sa bojuje aj v okolí miest Izium a Lyman, keďže ruské jednotky plánujú zaútočiť na Severodoneck, ktorý je posledným mestom na východe Ukrajiny pod kontrolou Kyjeva, uviedol ukrajinský generálny štáb.



"Situáciu v Luhanskej oblasti možno opísať niekoľkými slovami – pokračujú tam ťažké boje," oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany.



Gubernátor Luhanskej oblasti poznamenal, že evakuačné vozidlá s niekoľkými tonami potravín prišli do Rubižného naposledy pred týždňom. Podľa jeho slov je situácia s dodávkami humanitárnej pomoci v ostatných mestách v Luhanskej oblasti pod kontrolou.



Hajdaj očakáva ešte intenzívnejšie boje s blížiacim sa 9. májom, keď Rusko oslavuje tradičnou vojenskou prehliadkou Deň víťazstva v druhej svetovej vojne.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pre taliansku televíziu v nedeľu povedal, že ruské jednotky "nebudú umelo prispôsobovať svoje aktivity žiadnemu dátumu, ani Dňu víťazstva".