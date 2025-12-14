Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Luxore odhalili zrekonštruované kolosálne sochy faraóna

V bratislavskej Inchebe sa koná výstava s názvom "Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady". Ľudia si môžu pozrieť viac ako 1000 nádherných predmetov vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona a jeho ohromného pozláteného sarkofágu. Tajomnú atmosféru faraónovej hrobky budú môcť ľudia zažiť na vlastnej koži do 30. novembra 2014. Na snímke Tutanchamanov sarkofág (vľavo). Foto: TASR/Martin Baumann

Obrie alabastrové sochy, známe ako Memnónove kolosy, boli znovu zostavené v rámci renovačného projektu, ktorý trval približne dve desaťročia.

Autor TASR
Káhira 14. decembra (TASR) - Egyptské úrady v nedeľu v meste Luxor predstavili dve renovované kolosálne sochy významného faraóna Amenhotepa III. Ide o najnovšiu z vládnych archeologických akcií, ktorých cieľom je prilákať do krajiny viac turistov, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AP.

Obrie alabastrové sochy, známe ako Memnónove kolosy, boli znovu zostavené v rámci renovačného projektu, ktorý trval približne dve desaťročia. Amenhotep III., ktorého múmia je vystavená v káhirskom múzeu, vládol starovekému Egyptu pred približne 3400 rokmi. Išlo o pokojné obdobie prosperity a rozsiahlej výstavby, počas ktorého vznikol aj jeho pohrebný chrám.

Sochy boli zničené silným zemetrasením okolo roku 1200 pnl, ktoré zborilo aj pohrebný chrám Amenhotepa III., povedal Muhammad Ismáíl, generálny tajomník Najvyššej rady pre pamiatky. Fragmenty sôch sa rozptýlili a niektoré sa použili pri stavbe chrámu v Karnaku, ale archeológovia ich dali znovu dovedna.

Sochy zobrazujú faraóna sediaceho s rukami položenými na stehnách, s tvárami otočenými na východ - smerom k rieke Níl a vychádzajúcemu slnku. Majú výšku 14,5 a 13,6 metra. Situované sú pred niekdajším vchodom do panovníkovho pohrebného chrámu na západnom brehu Nílu. Komplex s rozlohou 35 hektárov je považovaný za najväčší a najbohatší chrám v Egypte.

Podujatie v Luxore prišlo iba šesť týždňov po slávnostnom otvorení dlho očakávaného Veľkého egyptského múzea (GEM), ktoré je stredobodom snáh vlády oživiť cestovný ruch v krajine a priniesť hotovosť do problémovej ekonomiky. Tento megaprojekt sa nachádza v blízkosti slávnych pyramíd a Sfingy v Gíze.
