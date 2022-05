V Ľvove opäť vystavia umelecké diela, ktoré ukryli pred vojnou

Ľvov 7. mája (TASR) - Umelecké diela Ľvovskej národnej galérie, z ktorých mnohé boli na začiatku ruskej vojenskej invázie umiestnené do bezpečia, opäť vystavia v rôznych budovách v Ľvovskej oblasti ležiacej na západe Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy televízie BBC.



Riaditeľ Ľvovskej národnej galérie Taras Vozňak pre denník The New York Times uviedol, že opätovné vystavenie umeleckých diel je znakom ukrajinského vzdoru.



"Cieľom (ruského prezidenta) Putina je teraz spraviť z Ukrajincov nikoho... Aby sme ukázali, že žijeme, otvorili sme niekoľko pobočiek (galérie)," uviedol Vozňak.



Diela z umeleckej kolekcie, ktorú tvorí až 65.000 umeleckých diel, budú vystavené v 18 rôznych budovách vrátane palácov, hradov a katedrál nachádzajúcich sa v rôznych častiach Ľvovskej oblasti. Podľa BBC existujú dokonca aj plány týkajúce sa znovuotvorenia hlavnej galérie v Ľvove, ktorá sídli v paláci Potockých.



"Život sa tu nezastavil," vyhlásil Vozňak.



Po tom, ako sa na začiatku ruskej vojenskej invázie začala zvyšovať hrozba ruského útoku na Ľvov, ktorý leží neďaleko poľských hraníc, boli mnohé historické umelecké diela v meste zabelené do ochranných fólií, aby sa predišlo k ich poškodeniu v prípade ostreľovania, pripomína BBC.