< sekcia Zahraničie
V Ľvove pochovali zavraždeného politika; podozrivého vzali do väzby
K streľbe na 54-ročného Parubija došlo minulú sobotu približne o 11.00 h SELČ v Ľvove.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 2. septembra (TASR) - Muža podozrivého z vraždy ukrajinského politika Andrija Parubija vzal v utorok okresný súd v západoukrajinskom meste Ľvov do väzby na 60 dní. Ako informovala britská stanica BBC, súd nateraz nerozhodoval o obvinení 52-ročného obyvateľa Ľvova Mychajla Sceľnikova. Generálna prokuratúra však v utorok prekvalifikovala Sceľnikovov čin ako „pokus o atentát na ukrajinského poslanca spáchaný v súvislosti s jeho verejnou činnosťou“. Predtým bol prípad vyšetrovaný ako úmyselná vražda.
K streľbe na 54-ročného Parubija došlo minulú sobotu približne o 11.00 h SELČ v Ľvove. Páchateľ na politika vystrelil najmenej osemkrát. Polícia uviedla, že Parubij „zomrel na následky zranení na mieste“ streľby. Páchateľ bol prezlečený na kuriéra doručovacej služby. Po vražde z miesta ušiel na elektrickom bicykli. Polícia ho zadržala v nedeľu na hranici Chmeľnyckej oblasti.
Sceľnikov sa v utorok v rámci pojednávania obrátil aj na novinárom a priznal, že vraždu Parubija spáchal on. Motívom vraždy bola pomsta ukrajinským úradom.
Uviedol tiež, že by chcel byť odsúdený čo najskôr, aby sa mohol dať vymeniť za vojnových zajatcov a tak sa dostal do Ruska, kde chce pátrať po tele svojho syna, ktorý padol na fronte na východe Ukrajiny.
Tvrdenie, že ho ruské tajné služby vydierali, označil Sceľnikov za nepravdivé. Reagoval tým na medializované informácie, že mu ruské tajné služby sľúbili prezradiť miesto, kde sa nachádza telo jeho syna, ak zavraždí „ktoréhokoľvek známeho ukrajinského politika.“
Sceľnikov však v utorok pred novinármi deklaroval, že Parubijova vražda bola výlučne jeho vlastná „iniciatíva.“ Dodal, že keby nežil vo Ľvove a nemal šancu stretnúť Parubija, ale býval by napríklad v meste Vinnycia, pristúpil by aj na vraždu ukrajinského exprezidenta Petra Porošenka, keby sa mu naskytla príležitosť.
Ukrajinské médiá informovali, že Sceľnikovov syn Mychajlo-Viktor Sceľnikov - známy pod bojovým menom Lemberg - sa vo februári 2022 prihlásil do ukrajinskej armády ako dobrovoľník. V máji 2023 sa stratil v akcii na fronte v blízkosti východoukrajinského mesta Bachmut. Pred vojnou údajne pracoval pre ľvovskú IT spoločnosť.
BBC dodala, že Parubija pochovali v utorok na Lyčakivskom cintoríne v Ľvove. Na pohrebe sa zúčastnil aj exprezident Porošenko, ako aj bývalí ukrajinskí premiéri Volodymyr Hrojsman a Arsenij Jaceňuk.
Parubij, ktorý bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, bol účastníkov proeurópskej tzv. oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež udalostí na kyjevskom Majdane na prelome rokov 2013-14.
K streľbe na 54-ročného Parubija došlo minulú sobotu približne o 11.00 h SELČ v Ľvove. Páchateľ na politika vystrelil najmenej osemkrát. Polícia uviedla, že Parubij „zomrel na následky zranení na mieste“ streľby. Páchateľ bol prezlečený na kuriéra doručovacej služby. Po vražde z miesta ušiel na elektrickom bicykli. Polícia ho zadržala v nedeľu na hranici Chmeľnyckej oblasti.
Sceľnikov sa v utorok v rámci pojednávania obrátil aj na novinárom a priznal, že vraždu Parubija spáchal on. Motívom vraždy bola pomsta ukrajinským úradom.
Uviedol tiež, že by chcel byť odsúdený čo najskôr, aby sa mohol dať vymeniť za vojnových zajatcov a tak sa dostal do Ruska, kde chce pátrať po tele svojho syna, ktorý padol na fronte na východe Ukrajiny.
Tvrdenie, že ho ruské tajné služby vydierali, označil Sceľnikov za nepravdivé. Reagoval tým na medializované informácie, že mu ruské tajné služby sľúbili prezradiť miesto, kde sa nachádza telo jeho syna, ak zavraždí „ktoréhokoľvek známeho ukrajinského politika.“
Sceľnikov však v utorok pred novinármi deklaroval, že Parubijova vražda bola výlučne jeho vlastná „iniciatíva.“ Dodal, že keby nežil vo Ľvove a nemal šancu stretnúť Parubija, ale býval by napríklad v meste Vinnycia, pristúpil by aj na vraždu ukrajinského exprezidenta Petra Porošenka, keby sa mu naskytla príležitosť.
Ukrajinské médiá informovali, že Sceľnikovov syn Mychajlo-Viktor Sceľnikov - známy pod bojovým menom Lemberg - sa vo februári 2022 prihlásil do ukrajinskej armády ako dobrovoľník. V máji 2023 sa stratil v akcii na fronte v blízkosti východoukrajinského mesta Bachmut. Pred vojnou údajne pracoval pre ľvovskú IT spoločnosť.
BBC dodala, že Parubija pochovali v utorok na Lyčakivskom cintoríne v Ľvove. Na pohrebe sa zúčastnil aj exprezident Porošenko, ako aj bývalí ukrajinskí premiéri Volodymyr Hrojsman a Arsenij Jaceňuk.
Parubij, ktorý bol predsedom ukrajinského parlamentu v rokoch 2016 až 2019, bol účastníkov proeurópskej tzv. oranžovej revolúcie v roku 2004 a tiež udalostí na kyjevskom Majdane na prelome rokov 2013-14.