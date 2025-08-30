Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Ľvove zastrelili bývalého predsedu parlamentu Andrija Parubého

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Zelenskyj dodal, že vyšetrovanie prípadu a pátranie po páchateľovi prebieha a príbuzným politika vyjadril svoju sústrasť.

Autor TASR
Ľvov 30. augusta (TASR) - Poslanec a niekdajší predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij bol v sobotu predpoludním zastrelený v meste Ľvov na západe Ukrajiny, uviedli v sobotu tamojšie úrady i médiá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

Páchateľ streľby doposiaľ nebol známy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X označil zabitie 54-ročného poslanca za „hroznú vraždu“.



„Minister vnútra Ihor Klimenko a generálny prokurátor Ruslan Kravčenko práve informovali o prvých známych okolnostiach hroznej vraždy v Ľvove. Andrij Parubij bol zabitý,“ napísal Zelenskyj.

Podľa ukrajinských médií podľahol Parubij viacerým strelným zraneniam, dodáva DPA.
.

