V Lyone našli utopeného Iránca; ide údajne o protestnú samovraždu

Lyon 27. decembra (TASR) - Úrady v juhofrancúzskom meste Lyon vyšetrujú okolnosti smrti Iránca, ktorého tam našli utopeného v rieke Rhôna. Prípad vyšetrujú ako samovraždu. Iránec totiž predtým na sociálnych sieťach zverejnil, že sa chce zabiť, aby upozornil na potláčanie protestov v Iráne, informuje TASR.



Telo 38-ročného muža našli v Rhône v pondelok večer, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný policajný zdroj. Privolaní záchranári sa muža pokúšali oživiť, avšak neúspešne, dodala AFP.



Mohammed Morádí predtým zverejnil na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom povedal, že sa chce utopiť, aby upozornil na zásahy bezpečnostných zložiek proti účastníkom demonštrácií v Iráne.



Tieto protivládne protesty vyvolala smrť 22-ročnej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe, kde sa ocitla po zadržaní mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania žien.



Morádího smrť mnohých obyvateľov Lyonu šokovala – v utorok sa na brehu Rhôny konalo pietne zhromaždenie. Smútiaci položili sviečky a vence k zábradlie na brehu rieky, uviedla AFP.



V súvislosti s vyšetrovaním prípadu prokuratúra spresnila, že cieľom je "overiť teóriu o samovražde, a to vzhľadom na správy, ktoré dotknutá osoba zverejnila na sociálnych sieťach a v ktorých oznámila svoj úmysel" vziať si život.



Podľa viacerých členov iránskej komunity Morádí vyštudoval históriu a pracoval v reštaurácii. V Lyone žil so svojou manželkou už tri roky.



Protesty v Iráne trvajú už viac ako tri mesiace. Ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Osle v utorok uviedla, že pri potláčaní protestov bolo zabitých 476 demonštrantov a najmenej 100 Iráncom hrozí za účasť na protestoch poprava. Dvoch mladých mužov, nad ktorými bol vynesený trest smrti, už popravili.