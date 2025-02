V Lyone otvorili výstavu ilustrácií z Medzinárodného domu umenia

Paríž/Lyon 17. februára (TASR) - Slovenský inštitút v Paríži v pondelok v priestoroch Rady regionálneho zastupiteľstva oblasti Auvergne-Rhône-Alpes v Lyone otvoril výstavu knižných ilustrácií pre deti a mládež z Medzinárodného domu umenia pre deti – BIBIANA vo Francúzku. TASR o tom informovala riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži Jana Kňažková.



Výstava, ktorú koncepčne pripravila BIBIANA v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži a slovenským veľvyslanectvom vo Francúzsku, "predstavuje francúzskemu publiku 28 ocenených diel slovenských a medzinárodných autorov z ostatného ročníka medzinárodnej súťaže Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), ktorý sa konal v Bratislave v roku 2023," uviedla Kňažková.



Víťazné ilustrácie z medzinárodnej súťaže BIB, ktorá je podľa Kňažkovej slovenským unikátom a zároveň najväčším podujatím daného druhu na svete, si prišlo do reprezentačných priestorov v Lyone pozrieť mnoho milovníkov umenia. Medzi nimi boli aj najvyšší predstavitelia regionálneho zastupiteľstva, odborná verejnosť či krajania, uviedla riaditeľka inštitútu.



Každé dielo je podľa Kňažkovej "posolstvom emócií, ktoré stierajú vekové, sociálne či geopolitické hranice". Výstava je pre návštevníkov sprístupnená do konca mesiaca.