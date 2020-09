V maďarskej väznici potvrdili nákazu koronavírusom 38 väzňom

Budapešť 22. septembra (TASR) - Nákazu novým druhom koronavírusu potvrdili testy u 38 väzňov v segedínskej väznici Csillag börtön na juhu Maďarska. Informoval o tom v utorok regionálny spravodajský server delmagyar.hu.



Podľa hovorcu Celoštátneho veliteľstva zariadení pre výkon väzby (BVOP) Zoltána Orosza infikovaní nemajú nijaké príznaky ani zdravotné problémy. Previezli ich do karantény do Ústrednej nemocnice BVOP v Tököli v Peštianskej župe.



Celý komplex väznice dezinfikovali. Naďalej tam platí zákaz návštev. Odsúdení môžu udržiavať kontakty so svojimi blízkymi iba prostredníctvom telefónu či internetu, uviedol server.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach