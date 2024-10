V Maďarsku za týždeň odhalili 18 vodičov,ktorí za jazdy pozerali filmy

Budapešť 17. októbra (TASR) - Maďarská polícia minulý týždeň v rámci dopravno-bezpečnostnej akcie iniciovanej sieťou európskych organizácií dopravnej polície Roadpol skontrolovala 53.906 vodičov, z ktorých 2074 počas jazdy telefonovalo a 18 pozeralo filmy. S odvolaním sa na server origo.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Z výsledkov akcie nazvanej Focus on the Road (Sústreď sa na cestu), ktorá sa konala od 7. októbra do 13. októbra, ďalej vyplýva, že na maďarských cestách zastavili policajné hliadky piatich vodičov, ktorí počas jazdy používali tablety a notebooky, 44 vodičov jazdilo so slúchadlami na ušiach a 9297 nemalo zapnuté bezpečnostné pásy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)